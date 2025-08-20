Natt-sjuksköterska, Avdelning 67 Medicin, Mora lasarett
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till Medicinkliniken i Mora - Var med och forma framtidens vård!
Medicinkliniken vid Mora lasarett består av två akutmedicinska vårdavdelningar - Avdelning 50 och nystartade Avdelning 67 - med inriktningar inom kardiologi, neurologi, njur-, lung- och mag-/tarmproblematik. Just nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till Avdelning 67, där fokus ligger på neurologi/geriatrik och kardiologi.
Det här är din chans att vara med från början och påverka hur vi tillsammans formar arbetssätt, rutiner och teamkänsla på en ny avdelning - tillsammans med erfarna och engagerade kollegor.
Vad erbjuder vi dig?
Individanpassad inskolning utifrån dina tidigare erfarenheter
Målstyrd kompetensutveckling i samarbete med chef - internutbildning och möjlighet till vidareutbildning
Hospitering på andra enheter för breddad kunskap
Stimulerande och varierade arbetsuppgifter inom internmedicinsk vård
Tryggt och stöttande arbetslag med närvarande ledarskap
Vi tror på ett synligt och närvarande ledarskap - både från chef och arbetsledare - som finns där som stöd och bollplank i vardagen.
Som natt-sjuksköterska hos oss får du arbeta med svårt sjuka patienter och varierande diagnoser inom neurologi, kardiologi och geriatrik. Vi har idag 14 vårdplatser, fördelade på två inriktningar, och du arbetar tillsammans med ytterligare en sjuksköterska samt erfarna undersköterskor. Vi ser just nu över möjligheten att öka bemanningen nattetid, särskilt i samband med att vi har målet att öka till 21 vårdplatser under hösten, vilket gör att vi behöver dig!
Intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten eller arbetsplatsen? Tveka inte att höra av dig - vi berättar gärna mer om hur det är att jobba hos oss!
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av nattarbete eller arbete inom medicinsk vård

Dina personliga egenskaper
Du är öppen, samarbetsvillig och trivs i team med varierad kompetens
Du har ett genuint intresse för att utvecklas och bidra till en god arbetsmiljö

Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
