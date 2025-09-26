Natt undersköterska för timanställning till Attendo Balders Båge (Säbo)
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2025-09-26
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Täby
, Värmdö
, Österåker
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Vi är ett äldreboende i Norrtälje med fokus på utevistelse och trädgård. Vi har två somatiska avdelningar och en demensavdelning, totalt 54 lägenheter.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Önskvärt är att du har en undersköterskeutbildning, och ett bevis på skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Vi söker just nu vikarier för timanställning
Vi har boenden som behöver vård och omsorg och utökar nu vårt trevliga medarbetarteam med fler undersköterskor. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen sen tidigare samt tidigare erfarenhet av medicindelegering.
Vi tillagar måltiderna själva på boendet.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra boenden. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Du ska kunna arbeta både i teamet och självständigt.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill ha goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 25-10-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Biträdande verksamhetschef: Minna Koivunen-Mohammed, E-postadress: minna.koivunen.mohammed@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Katarina Hedh katarina.hedh@attendo.se Jobbnummer
9528126