Natt Sjuksköterska 50% - psykiatrisk heldygnsvård, M77, Psykiatri Sydväst
2026-02-27
På Psykiatri Sydväst har vi fem heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete.
Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri Sydväst
Tror du som vi på ett personcentrerat arbetssätt där bemötande och trygghet är centralt - även nattetid? Har du ett medmänskligt engagemang och vill vara del i att utveckla omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård? Vi söker dig som vill göra skillnad tillsammans med oss på M77.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska. Har erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård och vill utveckla omvårdnaden på individ och gruppnivå. Har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och vill arbetsleda på ett strukturerat och tryggt sätt med hög grad av ansvar. Har lätt för att samarbeta och bygga relationer och kan bidra till en hög kvalitet av psykiatrisk omvårdnad. Är trygg även kring somatisk vård.
Din roll - sjuksköterska natt
Du ansvarar för:
Omvårdnadsansvar med patientcentrerat fokus
Ta vid där kvällen slutar
Aktivt verka för patientens delaktighet
Medicinhantering och dokumentation i TakeCare
Arbetsledning i samarbete med undersköterskor Skapa trygghet och god sömnhygien för patienterna
Du arbetar självständigt men i nära team med dag- och kvällspersonal för att ge kontinuitet i vården. Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård och vill utveckla omvårdnaden på individ och gruppnivå
Har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och vill arbetsleda på ett strukturerat och tryggt sätt med hög grad av ansvar
Har lätt för att samarbeta och bygga relationer och kan bidra till en hög kvalitet av psykiatrisk omvårdnad Är trygg även kring somatisk vård
Meriterande
Specialistutbildning i psykiatri. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Utbildning i arbetsledning - kunskap om hur du får teamet att fungera optimalt
Mentorskap - är du intresserad paras du ihop med en av sektionens erfarna sjuksköterskor som kan stödja dig i ditt arbete och professionella utveckling.
Anpassad introduktion utifrån dina behov och din bakgrund. Vårt mål är att du ska vara trygg med arbetsuppgifterna innan du arbetar självständigt.
Kvarstannandebonus (ATK) enligt regionens avtal med vårdförbundet. Det innebär att du får 40 h/år i en timbank som du kan ta ut i lön, ledighet eller pensionsavsättning.
Som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård har du möjlighet att ta på dig extra uppdrag. Upp till 20% av arbetstiden kan läggas på uppdraget och det utgår även ett lönetillägg om 2500 kr/månad.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Tillsvidare, 50% natt-tjänst enligt schema 5 veckors rullande schema. Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
