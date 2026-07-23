Natt Personliga Assistenter Sökes Till Nyfödd Flicka I Tierps Kommun
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tierp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tierp
2026-07-23
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Vill du vara med och göra en avgörande skillnad i ett barns liv redan från start? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till en nyfödd flicka, född i maj 2026, och hennes familj.
Flickan bor tillsammans med sin mamma, pappa och storebror i ett parhus i Tierps kommun (Månkarbo).
Flickan har trakeostomi (trach) och sondmatas, vilket innebär att hon behöver kontinuerlig tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Hon har en liten käke som gör att hon inte har någon fri luftväg och därför är trakeostomin livsviktig. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i att skapa en trygg och säker vardag för henne.
Rekryteringen startar redan nu för att anställa omgående.
Tidigare erfarenhet av trakeostomi eller sondmatning är starkt meriterande. Du kommer även att få den utbildning som behövs av sjukvården innan du börjar arbeta självständigt.
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och ansvarstagande.
Har ett stort engagemang för att arbeta med barn.
Är lyhörd och har förmåga att vara uppmärksam på små förändringar.
Kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med familjen och övriga i teamet.
Vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för både barnet och hennes familj.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då du kommer att bli en viktig del av familjens vardag.
Familjen bor i Tierps kommun och det finns goda bussförbindelser till bostaden.
Detta är ett meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad för ett barn och hennes familj redan från livets första månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
. (visa karta
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815 36 TIERP Jobbnummer
10009835