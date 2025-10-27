Natt - Personlig Assistent Till Ung Man I Falkenberg Med Sjukvårdsbehov
Ny Kraft Assistans i Halland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2025-10-27
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Beskrivning av tjänsten:
Vi söker nu personliga assistenter/undersköterskor till en av våra kunder som på grund av förändrat hälsotillstånd behöver en större personalgrupp.
Kunden är en ung man bosatt i Falkenberg. Han har bland annat trakeostomi med ventilator så erfarenhet av liknande insatser är högt meriterande men inget krav då utbildning kommer ges i samband med upplärning.
Kunden befinner sig just nu på sjukhuset i Halmstad där upplärning av personal kommer ske fram tills kunden är utskrivningsklar och kan flytta hem till sin lägenhet i Falkenberg igen.
Som assistent ingår det att vara kunden behjälplig i alla vardagssysslor, hjälpa till med hygien och omvårdnad. Du behöver ha stor ansvarskänsla, vara lugn, flexibel och ha lätt för att anpassa dig efter en annan persons behov.
Arbetstider: Vaken natt
Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som undersköterska
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: agneta@nykraftassistans.se
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsledare
Agneta Olsson agneta@nykraftassistans.se 0735310541
