Nätpräst med hjärta för unga och sociala medier
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 600 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Kommunikationsavdelningen söker nu en nätpräst med hjärta för unga och sociala medier
Vill du vara med och forma Svenska kyrkans närvaro i sociala medier? Vi söker en präst som brinner för digital kommunikation, särskilt med unga, och som vill göra kyrkans röst hörd i nya kanaler.
Vår verksamhet
Kyrkokansliet i Uppsala är en del av Svenska kyrkans nationella nivå. Enheten för press och sociala medier är en av enheterna på kansliets kommunikationsavdelning. Sociala medier-gruppen hanterar Svenska kyrkans nationella konton på sociala medier.
Enheten består idag av en enhetschef och nio medarbetare, fyra pressekreterare och fyra sociala medier-redaktörer samt en nätpräst. Vi söker nu ytterligare en nätpräst som kan stärka arbetet med att ta plats på fler sociala plattformar och nå nya målgrupper - främst unga.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar, men det kan till exempel handla om att:
- Våga prova nya uttryckssätt och format för att nå unga.
- Besvara kommentarer och frågor i sociala medier.
- Tillsammans med redaktörer göra inlägg i sociala medier - fokus på rörligt.
- Hålla andakter och frågestunder live.
- Beredskap på kvällar och helger förekommer.
Vem vi söker
Du som söker ska vara prästvigd i Svenska kyrkan. Du passar i den här rollen om du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina egna kunskaper och är nyfiken på andras. Som nätpräst är du en viktig röst i Svenska kyrkans digitala närvaro. Du möter människor där de är - i flöden, kommentarer och livesändningar.
För att vara aktuell för det här jobbet ska du:
- Vara kreativ och flexibel.
- Vara aktiv på och mycket intresserad av sociala medier.
- Vara beredd på en ständigt föränderlig vardag.
- Ha kunskap och erfarenhet av att ha jobbat på Tik Tok och YouTube.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och modern arbetsplats i centrala Uppsala och ett sammanhang med många erfarna och kunniga kollegor. Vi arbetar efter ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Kyrkokansliet som arbetsplats lägger stor vikt vid hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du möjlighet att arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare med förmåner såsom flextid, lunchförmån, kollektivavtal, lokalt årsarbetstidsavtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Denna tjänst är krigsplacerad, vilket innebär att du vid händelse av krig eller höjd beredskap kan komma att tjänstgöra i din ordinarie roll eller i en annan funktion inom verksamheten.
Mer information
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef mailto:lotten.rudin@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare, mailto:siri.troili@svenskakyrkan.se
(Vision), mailto:Malin.Andren@svenskakyrkan.se
(Akavia) och mailto:Andreas.Sandberg@svenskakyrkan.se
(KyrkA).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-XX.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-avdelningen via mail, mailto:kyrkokansliet.personalavdelning@svenskakyrkan.se
, för vidare instruktion om hur du ansöker.
