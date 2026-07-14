Nätplanerare Regionnät Ledningsflyttprojekt (36170 kV)
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2026-07-14
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Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till utvecklingen av framtidens elnät? Vi söker nu en erfaren och självgående nätplanerare för uppdrag hos en större aktör inom energibranschen.
I rollen arbetar du med ledningsflyttprojekt inom regionnät och ansvarar för hela processen – från inkommande förfrågan till investeringsbeslut och överlämning till projektorganisation.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som nätplanerare kommer du att arbeta med planering, analys och koordinering av ledningsflyttprojekt inom regionnät. Rollen innebär nära samarbete med både kunder och interna specialistfunktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bevaka och hantera inkommande flyttärenden via avsedd e-brevlåda
Ha löpande dialog och samordning med kunder och externa intressenter
Ta fram tekniska lösningar samt investeringskalkyler för flyttärenden
Driva nätplanering enligt etablerade investeringsprocesser tillsammans med anläggningsägare och områdesansvariga nätplanerare
Utföra investeringsprioriteringar och sammanställa beslutsunderlag såsom:
alternativstudier
investeringskalkyler
risk- och hållbarhetsanalyser
Ansvara för överlämning till projektledare inför genomförandefas
Leda och koordinera interna specialistresurser, exempelvis:
lantmätare
koncessionsspecialister
kraftsystemanalytiker
nätplanerare inom regionnät
Vi söker dig som
Är kommunikativ, strukturerad och van att driva arbetet självständigt. Du har god teknisk förståelse och trivs i en roll där samordning, analys och affärsmässighet är viktiga delar av arbetet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av elkraft inom regionnät 36–170 kV
Förmåga att självständigt hantera nätplanering och avtalshantering för regionnät, både stationer och ledningar
Erfarenhet av:
stations- och ledningsinventering
status- och riskbedömningar
genomförbarhetsanalyser
kostnadskalkyler
Giltig ESA-utbildning
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av intäktsreglering och investeringskalkyler
Kunskap i AutoCAD
Lokalkännedom och erfarenhet av regionnät i Mellansverige
Baskunskaper inom markförhållanden och markteknikÖvrig information
Uppdraget är säkerhetsklassat och säkerhetsprövning kommer att genomföras innan uppdragsstart.
För mer info om tjänsten vänligen ring Vanja Soro 070-43 66 660 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10002414