Nätplanerare/Projektledare till Boo Energi
2026-01-08
Boo Energi är ett lokalt energibolag med rötter från 1920 och en tydlig framtidsambition. Bolaget ansvarar för utveckling och underhåll av elnätet i Saltsjö-Boo samt delar av Värmdö och Vaxholm. Här arbetar man nära kunderna och samhället, med målet att leverera ett pålitligt elnät som klarar både dagens och morgondagens krav på elektrifiering. Boo Energi erbjuder konkurrenskraftiga elavtal och energitjänster över hela Sverige och ligger långt framme i arbetet med nya energilösningar, solenergi, energilager och andra flexibilitetstjänster. Kulturen präglas av korta beslutsvägar, närvarande ledarskap, prestigelös stämning och möjlighet att påverka.
Om rollenSom Nätplanerare/Projektledare på Boo Energi får du en bred och ansvarsfull roll där du kombinerar teknik, projektering, projektledning och affärsmässighet. Du ansvarar för ett geografiskt område i elnätet och driver projekt från tidiga skeden till genomförande och uppföljning.
Du arbetar nära montörer, arbetsledare, projektgruppen, exploatörer och kommuner. Rollen är central i Boo Energis förändringsresa mot mer digitaliserade arbetssätt och utvecklad projektstyrning.
Du kommer bland annat att:
• Planera och projektera lokalnätsdistribution 0,4-22 kV
• Ta fram tekniska lösningar och detaljprojektering vid nätombyggnader och nyanslutningar
• Driva och följa upp projekt kopplade till exploateringar och nätutbyggnad
• Göra ekonomiska kalkyler, prognoser och delta i budgetarbete
• Arbeta med nätutvecklingsplaner och vara delaktig i remissvar och detaljplanearbete
• Ha löpande kontakt med exploatörer, markägare, elinstallatörer samt interna funktioner
• Bidra till att utveckla och implementera arbetssätt, processer och projektstyrning i projektgruppen
Vi tror att du har* Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom el, energiteknik eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet av projektering inom lokal nätdistribution
• Goda kunskaper om elbranschens lagar, krav och riktlinjer
• Erfarenhet av ekonomiska kalkyler, uppföljning och affärsmässighet i projekt
• God IT-vana och trivs med att arbeta digitalt
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Som person tror vi att du
• Är engagerad, nyfiken och drivande
• Trivs i en roll där du får påverka, utveckla och tänka nytt
• Är strukturerad, analytisk och bra på att skapa överblick
• Har lätt för att samarbeta och uppskattar många kontaktytor
• Är pedagogisk och kommunikativ, både internt och externt
Vårt erbjudande
Detta är ett konsultuppdrag via Tech Talents, där du inledningsvis blir anställd av oss och arbetar hos Boo Energi med tydlig målsättning att du på sikt går över i anställning direkt hos kunden.
Hos Tech Talents sätter vi individen i fokus och samarbetar med några av teknikbranschens mest innovativa företag. Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig månadslön och trygg anställning
Utbildningspaket och möjlighet till pensionsrådgivning
Individanpassat ledarskap och en närvarande konsultchef
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och utmanar det traditionella
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
