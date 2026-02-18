Nationalparksvärdar till Skuleskogens nationalpark sommaren 2026
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Resevärdsjobb / Kramfors Visa alla resevärdsjobb i Kramfors
2026-02-18
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Kramfors
, Härnösand
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Beskrivning av Natur i Höga Kusten
Länsstyrelsens enhet för Natur i Höga Kusten arbetar med att bevara, tillgängliggöra och berätta om Höga Kustens säregna natur.
Vi ansvarar för skötseln av 30 naturreservat och Skuleskogens nationalpark, samordnar förvaltningen av UNESCO's världsarv och driver verksamheten vid naturum Höga Kusten vid Skulebergets fot.
Skuleskogens nationalpark har utvecklats till ett mycket populärt besöksmål med tusentals besökare under högsäsong. För att på ett bra sätt kunna hantera trafikflödena in mot nationalparken, erbjuda en god service till besökarna, samt förstärka tillsynen söker Länsstyrelsen cirka tre nationalparksvärdar till sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Du kommer dagligen att vistas i och i anslutning till nationalparken för att hantera trafikflöden, vägleda besökare och utöva tillsyn- Du kommer också att arbeta med drift av våra entréer och övriga friluftsanläggningar så som stigsystem, övernattningsstugor och rastplatser.
I arbetsuppgifterna ingår att prata med besökare, städa stugor, sköta toaletter, tömma sopor, genomföra enklare snickeri- och röjningsarbeten med mera. Det kan bli aktuellt att besöka andra skyddade områden i Höga Kusten.
Tjänsterna är tidsbegränsade till omkring två månader med tillträde 15 juni.
Tjänstgöring sker delvis på kvällar och helger.
Du kommer ingå i Länsstyrelsens fältförvaltning som är placerad vid Skuleberget och naturum Höga Kusten, Docksta. Stationeringsort är Docksta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning, och/eller arbetslivserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna. Du har ett genuint natur- och friluftsintresse samt stor vana av att vistas i naturen. Du är praktisk och behärskar enklare snickeri- och röjningsarbeten i fält.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, serviceinriktad och har god förmåga att uttrycka dig muntligt på svenska och engelska. Ytterligare muntliga språkkunskaper är meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver att du har en god fysik samt körkort.
Har du frågor om anställningen som nationalparksvärd?
Vill du veta mer om arbetsuppgifterna, kontakta fältsamordnare Peter Ramström (peter.ramstrom@lansstyrelsen.se
, 076-115 05 04) eller enhetschef Torbjörn Engberg (torbjorn.engberg@lansstyrelsen.se
, 070-615 90 03).
Information om rekryteringsprocessen
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du är förberedd på att ladda upp relevanta underlag om du går vidare i rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Information om att arbeta på Länsstyrelsen Västernorrland
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1295-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Torbjörn Engberg 0611-349268 Jobbnummer
9749796