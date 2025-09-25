Nationalekonom till enheten för realekonomisk analys
Konjunkturinstitutet / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konjunkturinstitutet i Stockholm
Konjunkturinstitutet erbjuder en unik miljö för dig som är intresserad av att analysera den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter. Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet med drygt 50 anställda.
Konjunkturinstitutet är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Hos oss finns stora möjligheter till egna initiativ och beslutsvägarna är korta. Vi arbetar för att vara en modern och attraktiv myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet och erbjuder dig möjlighet att växla arbete på kontoret med arbete på distans. Vi sitter i trevliga lokaler på Fleminggatan nära Kungsbron i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består dels av prognos- och analysarbete inom svensk BNP, dels av samordning av prognosprocessen. Prognoserna ingår i ett av Konjunkturinstitutets kärnuppdrag och publiceras i vår rapport Konjunkturläget som släpps fyra gånger per år. Vidare är du med och utvecklar analysmetoder och prognosmodeller som används i teamet. Du kan också komma att bidra till myndighetens övriga produkter och svara på remisser.
Du presenterar analys muntligt och skriftligt. I arbetet initierar och deltar du även i projekt inom myndighetens sakområden.
I denna tjänst har du också en viktig roll i en mindre grupp som har ett brett ansvar för utveckling och samordning av avdelningens datainfrastruktur, programmeringsstandard och process för prognosverksamheten. I ansvaret ingår bland annat schemaläggning och programmering av gemensamma system. Gruppen deltar även regelbundet i möten med avdelningens ledningsgrupp vid diskussion om processfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har minst en magisterexamen inom nationalekonomi, statistik eller närliggande område
* Är analytisk och har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor
* Är strukturerad, stresstålig och duktig på att samarbeta
* Har erfarenhet av och ett intresse för att programmera samt erfarenhet av Office-paketet
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande om du
* Har erfarenhet av arbete med makroekonomisk analys, på myndighet, i policymiljö eller med statistiska eller ekonometriska modeller
* Är väl bekant med programmering i Eviews eller Python
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Vi ser gärna att du är prestigelös, initiativrik och noggrann. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och eftersträvar jämn könsfördelning och ökad mångfald.
ÖVRIGT
Konjunkturinstitutet är en stimulerande arbetsplats där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Hos oss finns stora möjligheter till egna initiativ och beslutsvägarna är korta. Vi arbetar för att vara en modern och attraktiv myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet och erbjuder dig möjlighet att växla arbete på kontoret med arbete på distans. Vi sitter i trevliga lokaler på Fleminggatan nära Kungsbron i centrala Stockholm.
Vi vill ha din ansökan senast den 19 oktober. Ange diarienummer 2025-365 i din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker snarast möjligt efter överenskommelse. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konjunkturinst
(org.nr 202100-0845) Arbetsplats
Konjunkturinstitutet Kontakt
Enhetschef Realekonomisk analys
Magnus Åhl magnus.ahl@konj.se 084535981 Jobbnummer
9527117