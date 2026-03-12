Nationalekonom som vill jobba som utredare
2026-03-12
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Avdelningen Utveckling utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.
Enheten Strategier och uppdrag ansvarar för att utveckla styrmedel och övergripande strategier inom myndighetens ansvarsområde, hantera remisser och de regeringsuppdrag som myndigheten får. Enheten samordnar också arbetet med uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi utvecklar samverkansformer för Kemikalieinspektionens dialog med andra myndigheter, näringslivet och övriga aktörer.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.
Arbetet på avdelningen innebär att du tillsammans med kollegor på Kemikalieinspektionen, andra myndigheter i Sverige och i andra EU-länder utvecklar och genomför Sveriges politik inom kemikalieområdet samt EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett spännande och tidvis intensivt arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden.
Ditt arbete med samhällsekonomiska frågor på enheten för Strategier och uppdrag kan komma att omfatta olika arbetsuppgifter. Enheten har bland annat i uppgift att ta fram samhällsekonomiska konsekvensanalyser som underlag till regeringsuppdrag och till nya eller förändrade regler.
Många ärenden och beslutsunderlag kräver kvalitetssäkring och förankring på olika nivåer i organisationen, vilket innebär att samarbete och bidrag från flera olika kompetensområden är en förutsättning. Du kommer att arbeta både självständigt och i projektgrupper där det ingår flera olika kompetenser, till exempel kemister, toxikologer, ingenjörer och jurister.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen på minst magister- eller masternivå med tyngd i nationalekonomi, gärna med inriktning mot miljöekonomi, hälsoekonomi eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet från arbete med samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt tillämpning av nationalekonomiska metoder. Det är önskvärt att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom området, gärna från myndighet.
Som person är du pragmatisk, har en hög samarbetsförmåga, är van att argumentera i sakfrågor och skapa konsensus. Du är strukturerad, har kapacitet att systematiskt sålla bland stora mängder information, du kan arbeta självständigt och har god kommunikationsförmåga. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har med fördel ett intresse för miljö- och i synnerhet kemikaliefrågor och det är meriterande med erfarenhet från eller kännedom om kemikalielagstiftning och/eller de svenska miljömålen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans.
Urval kommer ske löpande och sökande kan därför bli kallade till intervju innan ansökningstiden gått ut. Ersättning
