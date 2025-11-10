Nationalekonom/Samhällsvetare med statistikkunskaper till SCB
Statistiska centralbyrån / Matematikerjobb / Örebro Visa alla matematikerjobb i Örebro
2025-11-10
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Är du ekonom med stort samhällsintresse? Följer du utvecklingen av konjunkturen i samhället och läget på svenska arbetsmarknaden? Är du intresserad av sysselsättning och arbetslösa? Då kommer du trivas hos oss! Här kommer du tillhöra ett team av 17 engagerade kollegor i Örebro som framställer, presenterar och analyserar samhällsviktig arbetsmarknadsstatistik. Den här tjänsten passar dig som är nyutexaminerad eller i början av karriären.
På sektionen produceras en bred flora av arbetsmarknadsstatistik, bland annat Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), statistik kring anställningar, lediga jobb, sjukfrånvaro och yrken med mera. Dessutom ansvarar sektionen för den officiella lönestatistiken, på uppdrag av den statistikansvariga myndigheten Medlingsinstitutet (MI).
Arbetsmarknadsstatistiken är en central källa för att kunna belysa läget och utvecklingen på arbetsmarknaden och för svensk ekonomi. Statistiken uppmärksammas ofta i olika sammanhang och vi har mycket kontakt med kunniga och engagerade användare.
Vill du ...
* framställa, analysera och presentera arbetsmarknadsstatistik och belysa utvecklingen på arbetsmarknaden
* bidra till utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken utifrån användarnas behov
* beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden i form av statistiknyheter, artiklar och rapporter inkl. samanalys av annan relevant information. Även presentera resultaten muntligen.
* göra specialbearbetningar på uppdrag av kunder
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning (minst 30 hp i nationalekonomi och 30 hp i statistik)
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* aktuell erfarenhet av programmering i ex. SQL, R och/eller SAS.
* erfarenhet av utrednings- och analyserande och/eller statistikframställning.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete. Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter.
Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för löner och sysselsättning i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
