Nationalekonom med inriktning mot internationell handel
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2026-07-01
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Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, handelsrelaterat internationellt utvecklingssamarbete, EU:s inre marknad och handelspolitik och arbetar bland annat med frågor som EU:s sanktioner mot Ryssland, svenska företags möjligheter att importera och exportera och fattigdomsbekämpning genom handel.
På Kommerskollegium befinner du dig i en internationell miljö där de stora handelspolitiska frågorna blandas med konkret problemlösning för enskilda företag och individer. Vår vision är en hållbar handel utan hinder. På Kommerskollegium i Stockholm arbetar drygt 110 medarbetare.
Du blir en del av enheten för ekonomisk analys. Enheten består av ett tiotal medarbetare med nationalekonomisk inriktning som främst arbetar med allmän jämviktsmodellering, ekonometri och deskriptiv analys av statistik för varu- och tjänstehandel samt direktinvesteringar. Enheten bedriver också analys- och utredningsarbete av hållbarhetsfrågor som påverkar eller påverkas av internationell handel.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av vårt team som drivs av att förstå världsekonomins dynamik och hur handeln formar allt från konkurrenskraft till säkerhetspolitik? Nu har du möjlighet att bli en av våra utredare som leder spännande projekt och analyser ibland på uppdrag av Utrikesdepartementet.
I rollen får du särskilt bidra till att kartlägga och analysera hur EU:s externa handelspolitik och den inre marknadens funktion påverkar svensk och europeisk konkurrenskraft, samt internationell handelsutveckling i stort.
Med hjälp av svensk och internationell data tar du fram såväl längre och mer kvalificerade analyser och utredningar som kortare analysuppdrag. Ibland gör du det självständigt, vid andra tillfällen jobbar du ihop med kollegor på myndigheten. Du analyserar också effekterna av handelspolitiska åtgärder, regelförändringar och andra omvärldsförändringar för att belysa deras konsekvenser för svensk och internationell handel och konkurrenskraft. Det kan också handla om att ta reda på och pedagogiskt visa hur större världshändelser påverkar internationella handelsflöden.
Du gillar att jobba mot olika långa deadlines och behöver ibland lägga annat åt sidan för att under korta och intensiva perioder jobba fokuserat med snabba analyser. Andra gånger handlar utmaningen om att göra mer genomarbetade och djuplodande sådana. Tempoväxlingarna ger dig ständigt möjlighet till nya utmaningar och ger dig chans till ny kunskap och att växa i din roll i organisationen.
Du blir en av enhetens nyckelspelare och får i din roll möjligheten att bygga och vårda externa relationer. En viktig del handlar om att hålla presentationer av utredningsresultaten för beslutsfattare, branschorganisationer eller andra viktiga målgrupper.
Vårt fokus ligger på internationella handelsfrågor och ditt uppdrag kan ibland handla om att delta i möten eller projekt i andra länder, både inom och utanför EU, till exempel kopplat till vårt samarbete med utvecklingsländer. Utöver detta kan du förvänta dig andra arbetsuppgifter inom vårt ansvarsområde, där du får möjlighet att bredda din erfarenhet ytterligare och bidra till vårt övergripande uppdrag.
Är du redo att bli en del av en organisation som arbetar för att påverka internationell handelspolitik?Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsexamen i nationalekonomi, minst på avancerad nivå, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Doktorsexamen inom nationalekonomi ses som meriterande. Du ska ha gedigen erfarenhet av kvantitativt nationalekonomiskt analysarbete på myndighet, internationell organisation eller annan relevant institution med koppling till Kommerskollegiums verksamhetsområde. Du har erfarenhet av databearbetning, analys av stora datamängder och kan applicera mikroekonometriska metoder. Erfarenhet av tillämpade ekonometriska analyser inom internationell handel är meriterande. Har du arbetat med policyfrågor kopplade till handelspolitik är det också meriterande. Du tycker om att arbeta med såväl snabba uppdrag som längre, utredande analysarbete.
Du är resultatorienterad och trivs med att arbeta mot ambitiösa mål och säkerställer att arbetet genomförs med hög kvalitet inom givna tidsramar. Du har dessutom lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och kan göra analyser och utredningar tilltalande för en bredare målgrupp. Har du också goda kunskaper i svenska är det en fördel. Du tar initiativ, har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vidare har du god förmåga att strukturera komplex information och ta fram tydliga, väl genomarbetade underlag och utredningar som driver arbetet framåt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. .
Arbetstid: Dagtid.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av att arbeta hos oss men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/01471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommerskollegium
(org.nr 202100-2007)
Box 6803 (visa karta
)
113 86 STOCKHOLM Arbetsplats
Kommerskollegium Kontakt
ST
Anna Sabelström 08-690 48 00 Jobbnummer
9986259