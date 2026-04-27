Nästa steg i livet, vill du utbilda Kyl och värmepumpsmontörs i Söderhamn
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollenVi söker dig som vill ta steget vidare och jobba som yrkeslärare på en arbetsmarknadsutbildning inom kyl och värmepumpsmontörer. Du kanske inte är utbildad yrkeslärare idag men funderat på att ta steget, då kan detta vara chansen. Vi ger även möjlighet för dig som vill kombinera detta jobb med ditt vanliga. Ni kommer att vara två lärare på plats som utbildar en grupp om ca 15 vuxna elever.
Movant söker två engagerade personer inom området kyl och värmepump som vill vara med och utveckla nästa generations montörer i Söderhamn. Här får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som mentor och utbildare för vuxna som vill ta steget in i kyl- och värmepumpsbranschen.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
Har minst 3 års branscherfarenhet inom senaste 10-årsperioden (kan vara erfarenhet från
anställning i branschföretag, eget företagande eller som lärare)
Inneha F-gascertifikat kategori I
Har erfarenhet av att undervisa vuxna på arbetsplatsen eller i klassrummet
Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
Har god datavana
Movant erbjuderVi erbjuder möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100% alternativt deltid 50-75%
Tillträde: snarast
Tjänsten är placerad i Söderhamn
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV snarast. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Eneroth på telefon 073-535 20 89 eller via e-post: Jenny.eneroth@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
Eva Widell eva.videll@academedia.se
