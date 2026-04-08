Nästa steg i karriären?, Gruppchef på Eveo
Arbetsuppgifter - Gruppchef Eveo hemtjänst
Kommunicera med verksamhetschef och personal för efterlevnad av rutiner
Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av planeringsrutiner och system
Ta emot beställningar i kommunens system
Inköp av skyddsmaterial samt dagligvaror
Ansvara för att kundens insatser startar resp. slutar.
Kontakta och ha dialog med biståndshandläggare kring omvårdnadsbehovet.
Producera scheman och stötta planerare inom området.
Handleda medarbetare hos kund vid behov.
Planera och leda APT-möten i samråd med verksamhetschef.
Ta emot och hantera enklare klagomål i samråd med kvalitetskontroller
Ta emot sjukskrivningar, säkerställa att läkarintyg inlämnas i tid, samt följa upp korttidsfrånvaro.
Rekrytering i samråd med Verksamhetschef
Följa upp nyckeltal, samt visst budgetansvar
Följa upp att genomförandeplan skrivs inom 14 dagar, samt revideras.
Personalsamtal
Täcka upp vid planerares frånvaro
Kvalifikationer och krav
Erfarenhet av planering, schemaläggning eller administrativt arbete är meriterande
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta i olika IT-system och kommunikationsverktyg
Strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Ansvarstagande och serviceinriktad med fokus på brukarens behov
B-körkort
Vana av arbetsledning
Uppföljning av nyckeltal samt arbete efter budget
Arbetsplats och team
Du utgår från vår verksamhet i Huddinge/Botkyrka och arbetar nära verksamhetschef samt övrig personal. Hos oss möts du av ett engagerat team där samarbete, respekt och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Ett inkluderande arbetsklimat med engagerade kollegor
En verksamhet där kvalitet och omsorg står i centrumPubliceringsdatum2026-04-08Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare, men 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Huddinge/Botkyrka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532051-1935863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Diagnosvägen 8 (visa karta
)
141 54 HUDDINGE Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
9843350