Nästa steg i karriären?, Gruppchef på Eveo

Gruppchef på Eveo

Eveo AB / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge
2026-04-08


Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eveo AB i Huddinge, Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Strängnäs eller i hela Sverige

Arbetsuppgifter - Gruppchef Eveo hemtjänst
Kommunicera med verksamhetschef och personal för efterlevnad av rutiner

Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av planeringsrutiner och system

Ta emot beställningar i kommunens system

Inköp av skyddsmaterial samt dagligvaror

Ansvara för att kundens insatser startar resp. slutar.

Kontakta och ha dialog med biståndshandläggare kring omvårdnadsbehovet.

Producera scheman och stötta planerare inom området.

Handleda medarbetare hos kund vid behov.

Planera och leda APT-möten i samråd med verksamhetschef.

Ta emot och hantera enklare klagomål i samråd med kvalitetskontroller

Ta emot sjukskrivningar, säkerställa att läkarintyg inlämnas i tid, samt följa upp korttidsfrånvaro.

Rekrytering i samråd med Verksamhetschef

Följa upp nyckeltal, samt visst budgetansvar

Följa upp att genomförandeplan skrivs inom 14 dagar, samt revideras.

Personalsamtal

Täcka upp vid planerares frånvaro

Kvalifikationer och krav
Erfarenhet av planering, schemaläggning eller administrativt arbete är meriterande

God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift

Vana att arbeta i olika IT-system och kommunikationsverktyg

Strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo

Ansvarstagande och serviceinriktad med fokus på brukarens behov

B-körkort

Vana av arbetsledning

Uppföljning av nyckeltal samt arbete efter budget

Arbetsplats och team
Du utgår från vår verksamhet i Huddinge/Botkyrka och arbetar nära verksamhetschef samt övrig personal. Hos oss möts du av ett engagerat team där samarbete, respekt och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete

Stort eget ansvar och möjlighet att påverka

Ett inkluderande arbetsklimat med engagerade kollegor

En verksamhet där kvalitet och omsorg står i centrum

Publiceringsdatum
2026-04-08

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare, men 6 månaders provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Placering: Huddinge/Botkyrka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532051-1935863".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eveo AB (org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Diagnosvägen 8 (visa karta)
141 54  HUDDINGE

Arbetsplats
Eveo

Jobbnummer
9843350

Prenumerera på jobb från Eveo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eveo AB: