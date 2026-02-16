Nästa steg i karriären - bli personlig servicetekniker hos Bilbolaget!
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-02-16
Bilbolaget i Luleå söker nu en erfaren och engagerad personlig servicetekniker till deras serviceteam. Här får du möjlighet att bygga och sköta din egen kundkrets, arbeta med variation i vardagen och ta ansvar för service, felsökning och reparation av personbilar - självständigt eller tillsammans med en kollega. I rollen blir du en viktig del av ett kompetent team som arbetar nära kunderna, både på plats och via telefon och mail, och du får stöd och utbildning inom Volvo-system och verktyg. Här blir du del av en arbetsplats med fina förmåner som bryr sig om sina medarbetare. Skicka in din ansökan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bilbolagets räkning en presonlig servicetekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bilbolaget.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bilbolagets önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Hos Bilbolaget blir du del av en arbetsplats som värnar om sina medarbetare och där du både får utvecklas och känna att ditt arbete uppskattas. Du erbjuds konkurrenskraftiga villkor, möjlighet att påverka din arbetsdag och ett stödjande team som alltid finns till hands.
Förmåner:
Pensionsavsättning
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att bygga och sköta egen kundkrets
Stöd och utbildning inom Volvo-system och verktyg
Dina arbetsuppgifter
Som personlig servicetekniker hos Bilbolaget i Luleå kommer du ha ett omväxlande och självständigt arbete där du ansvarar för service, felsökning och reparation av personbilar. Du arbetar nära dina kunder och bygger upp din egen kundkrets, samtidigt som du samarbetar med en kollega i team.
Ditt arbete omfattar allt från mekaniskt arbete på bilar, dokumentation och hantering av arbetsordrar, till att skriva rapporter och återkoppla till kunder och Volvo. Rollen innebär i genomsnitt 10 kunder per dag, vilket gör att varje arbetsdag blir både varierande och utmanande.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra service och reparationer på personbilar
Felsöka tekniska problem och ge lösningar
Dokumentera arbetsordrar och skriva rapporter
Återkoppla direkt till kunder och till Volvo
Arbeta både självständigt och tillsammans med en kollega
Hantera ca 10 kunder per dag
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Bilbolaget. För denna roll söker vi en erfaren personbilsmekaniker med bakgrund från branschen som vill ta nästa steg som personlig dervicetekniker hos Bilbolaget i Luleå. Du har en stark servicekänsla, trivs med att arbeta självständigt och uppskattar samtidigt att samarbeta i team.
Du är van vid att ta ansvar för dina kunder och hanterar både fysisk kundkontakt samt kommunikation via telefon och mail på ett professionellt sätt. Som person är du social, utåtriktad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa förtroende och långsiktiga relationer med kunderna.
Vi ser det som meriterande om du har god datavana, utbildning inom Volvo eller tidigare erfarenhet av att arbeta med Volvo-bilar. Vi söker dig som uppskattar variation i vardagen, tycker om att bygga upp och sköta din egen kundkrets, och som vill utvecklas i en arbetsmiljö där ansvar, engagemang och kundnöjdhet alltid står i centrum.
Krav för tjänsten:
• B-körkort.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
