Näsström Maskin söker en teknisk säljare!
Har du teknisk bakgrund, är social och drivs av att skapa affärer som gör verklig skillnad? Vill du arbeta nära industrikunder och sälja lösningar som är avgörande för deras produktion? Då kan detta vara rollen för dig!
Näsström Maskin söker nu en teknisk säljare som vill vara med och vidareutveckla vår försäljning mot industrin.
Om rollen
Som teknisk säljare hos Näsström Maskin har du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du arbetar främst mot industrikunder och ansvarar för försäljning, rådgivning och relationsbyggande kring våra tekniska lösningar inom:
• Tryckluftssystem
• Kompressorer
• Rörsystem och tillhörande utrustning
Rollen innebär både att utveckla nya kundrelationer och att vidareutveckla befintliga samarbeten. Du sätter dig in i kundernas behov, diskuterar tekniska lösningar och säkerställer att de får rätt produkter och service. Arbetet sker till stor del självständigt, med stöd från ett erfaret och engagerat team.
Vi söker dig som
Har teknisk bakgrund (t.ex. inom mekanik, el, automation eller maskinteknik)
Erfarenhet av teknisk försäljning mot industrin eller verkstäder
Är social, kommunikativ och trivs i mötet med kunder
Är affärsdriven, målfokuserad och van att ta eget ansvar
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket meriterande om du tidigare har erfarenhet från industriförsäljning av tryckluft, kompressorer eller liknande områden.
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta med välkända produkter och lösningar som är viktiga för industrins drift
En roll med frihet under ansvar och stor möjlighet att påverka både affärer och din egen utveckling
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar och nära samarbete
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där engagemang och initiativ uppskattas Publiceringsdatum2026-04-14Så ansöker du
Vill du vara med och driva Näsström Maskin framåt? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Frågor angående tjänsten besvara av Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
alt 0708-38 03 69 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
753 32 UPPSALA Arbetsplats
