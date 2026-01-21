Nässjö pastorat söker en arbetsledande diakon
2026-01-21
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Nässjö pastorat söker en diakon med en arbetsledande funktion, som är vardagsnära och trivs med att möta människor i alla åldrar.
Att arbeta med diakoni i Nässjö pastorat är varierande. Nässjö pastorat har, under många år byggt upp ett stort diakonalt arbete,. Totalt jobbar sex personer med diakonin i pastoratet med allt från ungdomar till äldre, enskilda samtal, möter hjälpsökande, sorgegrupper och dagledigaktiviteter med mera - och vi vill att du blir en av dessa.
Du kommer att ingå i, och arbetsleda, en diakonigrupp där du har ett eller flera ansvarsområde, men kan även arbeta tillsammans i hela pastoratet. Det diakonala arbetet sker i samverkan med annan diakonipersonal och övriga medarbetare.
Huvudsakligt tjänsteställe är Nässjö.
Vi söker dig som:
är vigd diakon inom Svenska kyrkan eller är i slutskedet av din utbildning
har arbetsledarerfarenhet
är bra på att möta och samverka med människor i alla åldrar och har en ekumenisk öppenhet och trivs i vardagsnära och relationsbyggande arbete
vill göra kyrkan tillgänglig och närvarande i människors vardag
viljan att verka i olika sorters diakoni och gärna bidra till pastoratets gudstjänst- och böneliv
är trygg i din tro och är självgående och kreativ
är driven och vil utveckla det diakonala arbetet i staden
Krav på medlemskap i Svenska kyrkan. Du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%. Tjänstgöring dagtid, kväll och helger blandas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse, gärna under tidigare delen av hösten.
Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 22 februari. Vi hantera ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan via epost till nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
eller via post till Nässjö pastorat, Mariagatan 20, 57132 Nässjö
Kontakta oss för mer information:
kyrkoherde Clas Jonsson, telefon 0380-777 01, epost clas.jonsson@svenskakyrkan.se
.
Fackliga företrädare:
KyrkA: Linda Muhr Sandahl, telefon 076-812 53 29, epost Linda.Muhr.Sandahl@kyrka.se
Vision: Madeleine N Teglbjærg, telefon 0470-70 49 22, epost madeleine.teglbjaerg@fv.vision.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
