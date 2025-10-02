Näshulta Friskola söker fritidsledare (50 %) till vårt fritidshem
2025-10-02
Är du en engagerad och trygg person som vill bidra till barns utveckling, kreativitet och gemenskap? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Näshulta friskola är en liten och familjär F-6-skola med förskola och fritidshem, belägen i natursköna Näshulta. Vi arbetar nära barnen och deras familjer och värnar om trygghet, delaktighet och glädje i lärandet.Om tjänsten
Vi söker nu en fritidsledare på 50 % till vårt fritidshem. Du kommer tillsammans med kollegor att ansvara för att planera, genomföra och utveckla en meningsfull och varierad fritidsverksamhet för våra elever.Dina arbetsuppgifter
Skapa en trygg och inspirerande miljö där eleverna känner sig delaktiga.
Planera och leda aktiviteter inom skapande, rörelse, natur och lek.
Stötta elevernas sociala utveckling och bygga goda relationer.
Samarbeta med skolans personal för helhet och kontinuitet.
Vi söker dig som
Har utbildning eller erfarenhet inom pedagogik, fritidsverksamhet eller liknande.
Är kreativ, ansvarstagande och tycker om att arbeta med barn.
Är bra på att skapa struktur och trygghet men också ge utrymme för barns egna idéer.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En nära och varm arbetsgemenskap i en liten skola på landet.
Möjlighet att utveckla fritidsverksamheten tillsammans med engagerade kollegor.
En deltidstjänst på 50 % med start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Isabell.sergerstedt@nashultafriskola.se
senast 11/10. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan - och bli en del av vår gemenskap på Näshulta friskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: isabell.segerstedt@nashultafriskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Näshulta Framtid
, https://nashultafriskola.se/ Arbetsplats
Näshulta Framtid Jobbnummer
9536820