Närvarostödjare på Tångaskolan och Montessoriskolan årskurs 7-9
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad.
Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden.
Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats.
Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid. I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet.
För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg. Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i den undervisning de har rätt till.
Tångaskolan och Montessoriskolan är två skolor som arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar ska kunna finnas i en trygg miljö både i och utanför skolan.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och aktivt bidra till en ökad närvaro i skolan för alla våra högstadieelever på Tångaskolan och Montessoriskolan.
Din uppgift blir att i första hand fokusera på de elever som hamnat i en mycket problematisk skolfrånvaro.
Du blir en viktig länk mellan skolan och hemmet. För att våra elever ska lyckas ta sig ur en problematisk skolfrånvaro behöver hemmet vara en naturlig plats för dig att besöka. Det är där du bygger upp den relation som ditt arbete med eleven sedan bygger vidare på.
Du samarbetar med skolans elevhälsoteam där kurator, specialpedagog, skolsköterska, rektor och andra professioner ingår.
I ditt arbete som närvarostödjare ingår även att arbeta förebyggande:
* Du har god kännedom om skolans elever genom att röra dig mycket ute i verksamheten.
* Du samarbetar med elevhälsan men även kring de elever som behöver ett förebyggande stöd från dig.
* Du använder även din tid till att följa upp de elever som du avslutat din insats emot.Kvalifikationer
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har erfarenhet av att arbeta mycket självständigt och van att ta egna beslut och driva processer.
Har du erfarenhet av socialt arbete kan detta vara en tillgång i just detta uppdrag. I denna roll värdesätter vi din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och vuxna.
Du är lyhörd och empatisk i ditt professionella bemötande till barn och unga.
I ditt arbetssätt är du strukturerad och kan prioritera dina arbetsuppgifter även i en dynamisk och föränderlig vardag.
Du ser en stor mening med att göra en insats för våra elever.
Du är kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.
Du har en socionomutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren anser är likvärdig.
Körkort är ett krav då du kan komma att behöva kunna förflytta både dig själv och elever inom upptagningsområdet.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
