Närsjukvårdsteamet söker sjuksköterska för att utöka verksamheten!
2025-09-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Inom verksamhet Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra arbetar cirka 800 personer inom akutmottagningen, slutenvårdsavdelningar inom medicin, öppenvårdsmottagningar, forskningsenhet samt närsjukvårdsteam.
Allt vi gör utgår från patienten och vårt sätt att arbeta inom verksamheten speglar detta. Vi arbetar aktivt med utveckling och forskning och tycker om att arbeta tillsammans.
Vad erbjuder vi?
Vi brinner för att skapa värde för våra patienter! Vi arbetar tillsammans i team och arbetar för att rätt kompetens ska finnas i teamet runt patienten. Vi sätter stort värde i att ha en hållbar arbetsmiljö, både vad gäller förutsättningar i arbetet och goda samarbeten mellan alla professioner. I takt med att allt mer vård kan skötas utanför sjukhuset och att fler patienter behöver oss, behöver vi utöka vår enhet för närsjukvård. Inom enheten växer vår nya vårdmodell Närsjukvård hemma, inom vilken vi kan erbjuda patienter viss behandling i hemmet istället för inom slutenvården.
I Närsjukvårdsteamet ingår du i en grupp med sjuksköterskor och läkare som bedriver specialiserad vård i hemmet. Närsjukvårdsteamet arbetar över hela sjukhusets upptagningsområde och samverkar tätt med akutmottagningar, prehospital vård, larmcentral, vårdenheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt regional och kommunal primärvård. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en välfungerande grupp av sjuksköterskor och läkare, goda möjligheter att ta eget ansvar och stora möjligheter att delta i utvecklingsarbete som kan förbättra för våra patienter och dina kollegor.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har lång erfarenhet av akut specialistvård och tycker om att lösa problem med patienten i fokus, tillsammans med andra aktörer runt patienten. Du trivs med, och har lätt för, att arbeta i grupp samtidigt som du inte är rädd för att fatta egna beslut och ta eget ansvar. Du är trygg med att göra egna bedömningar och kan ändra din planering beroende på vad dagen kräver. I rollen som sjuksköterska hos oss bemannar du tillsammans med kollega en av våra bilar.
Vi sätter stort värde på flexibilitet för att kunna träffa så många patienter som möjligt och du behöver kunna hantera både högt tempo och att planen för dagen kan ändras. Utvecklingstakten är hög, så du behöver tycka om snabba förändringar av arbetssätt och rutiner. I arbetet ingår bemanning även helger.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet. Du ska inneha giltigt B-körkort och vara en trygg bilförare. Specialistutbildning och/eller erfarenhet av arbete inom akutsjukvård är mycket meriterande. Erfarenhet av ELVIS, SAMSA och Melior är en fördel.
För att trivas hos oss behöver du ha god förmåga att prioritera ditt arbete, kunna fatta egna beslut och samarbeta med andra. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
