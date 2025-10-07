Narkossjuksköterska till ledande plastikkirurgisk klinik i Stockholm
2025-10-07
Vill du arbeta i en modern och framstående miljö där patientfokus och högkvalitativ vård står i centrum?
Plastikkirurgen Stockholm är en väletablerad privat klinik inom plastikkirurgi, belägen i hjärtat av Hammarby Sjöstad. Vi erbjuder våra patienter förstklassiga behandlingar i en trygg och professionell miljö. Nu söker vi en erfaren och engagerad narkossjuksköterska som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång.
Som en del av vårt team blir du en viktig nyckelperson i verksamheten, där vi lägger stor vikt vid både medicinsk kompetens och din personliga förmåga att skapa trygghet och förtroende hos våra patienter.
Plastikkirurgen Stockholm är en klinik med ett dedikerat team av specialister inom plastikkirurgi. Vi arbetar i moderna lokaler utrustade med den senaste teknologin och erbjuder ett brett spektrum av kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar. Hos oss står patienten alltid i fokus, och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare trivs.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med några av de främsta inom plastikkirurgi. Som narkossjuksköterska hos oss får du:
Fast anställning
Tjänstgöring 80-100 %
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö
Arbetsuppgifter
Hos oss bedriver du och övriga anestesi teamet den dagliga verksamheten tillsammans med erfarna operationsteamet som består av plastikkirurger, narkosläkare, narkossjuksköterskor, steriltekniker, operationssjuksköterskor samt undersköterskor
Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 3 års yrkeserfarenhet inom anestesi som narkossjuksköterska. Uppdraget passar perfekt för dig som är trygg i din arbetsroll där ditt arbete uppskattas. Du ska vara lugn och pedagogisk i ditt arbete. Du ska även ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har ett genuint intresse för anestesi, är trygg i din yrkesroll och att du är självgående i ditt arbetssätt. Vi är en mindre arbetsgrupp som är beroende av varandra vilket gör det viktigt att du arbetar för, samt värdesätter ett välfungerande samarbete. Som person är du engagerad och flexibel. Dina personliga egenskaper
Din personlighet är avgörande för oss. Vi söker dig som:
Är en positiv och social person som kan möta både patienter och kollegor med värme och professionalitet.
Har en hög grad av social kompetens och är skicklig på att skapa goda relationer.
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där samarbete är en viktig del av framgången.
Är lösningsorienterad och har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi söker en lagspelare som vill vara med och forma framtiden för vår verksamhet, där kvalitet och omtanke går hand i hand.
Ansökan och kontakt
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025 till tobias@plastikkirurgen.com
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet? Tveka inte att kontakta vd Tobias Lange på telefon 070-818 20 62 eller via e-post: tobias@plastikkirurgen.com
Vi ser fram emot att få lära känna dig och välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: tobias@plastikkirurgen.com Arbetsgivarens referens
