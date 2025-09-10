Näringspolitisk strateg till Mellansvenska Handelskammaren
2025-09-10
Mellansvenska Handelskammaren är näringslivets starka röst i Dalarna och Gävleborg och arbetar för att ge våra över 360 medlemsföretag de bästa förutsättningarna för hållbar och konkurrenskraftig tillväxt. Medlemsnyttan skapas både genom de program och nätverk vi leder, där företagen stöttar varandra i gemensamma utmaningar, och genom att driva opinion i frågor som är avgörande för näringslivets långsiktiga hållbara utveckling.
Mellansvenska Handelskammaren söker nu en näringspolitisk strateg till vårt näringspolitiska team. Vi söker dig som vill bidra till ett faktabaserat, långsiktigt och engagerande påverkansarbete i en region med många av Sveriges mest betydelsefulla företag.
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan näringsliv och politik? Trivs du med att analysera komplexa samhällsfrågor, omvandla insikter till skarpa budskap och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå? Då kan det här vara rätt roll för dig.Arbetsuppgifter
Som näringspolitisk strateg arbetar du nära vår näringspolitiska chef och är en nyckelperson i vårt arbete för att förbättra företagens villkor. Våra fokusområden är kompetensförsörjning, infrastruktur, energiförsörjning, hållbarhet och internationell handel - områden som är avgörande för företagens utveckling och regionens konkurrenskraft.
I rollen kommer du att föra en nära dialog med medlemsföretag för att fånga upp deras utmaningar och möjligheter inom relevanta områden. Du samlar in och analyserar data och trender som påverkar näringslivet, och använder dessa insikter för att ta fram faktabaserade rapporter, inspel och budskap som stärker vårt opinions- och påverkansarbete. Du representerar Handelskammaren i möten och forum med politiker, myndigheter och andra samhällsaktörer, och leder projekt kopplade till våra fokusfrågor - ofta i samverkan med externa partners.
Hos oss blir du en del av ett litet men drivet team som jobbar nära våra medlemsföretag. Du får en roll där du både analyserar, påverkar och bygger nätverk - och där ditt arbete faktiskt kan bidra till att stärka företagen och hela regionens konkurrenskraft och samhällsutveckling.Profil
Vi tror att du har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap, ekonomi, samhällsanalys eller liknande - men viktigast är att du gillar att analysera komplexa frågor och göra dem begripliga. Har du jobbat med analys, policy eller utredningar är det ett plus. Och har du erfarenhet från näringslivet, politiken eller offentlig sektor blir vi extra nyfikna.
Vi vill att du har goda språkkunskaper, med flytande svenska i både tal och skrift samt känner dig bekväm med att tala engelska. För att kunna ta dig till företag, organisationer och samarbetspartners runt om i regionen behöver du ha B-körkort.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-10 05. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318 alt. rekryteringskonsult Elin Broqvist 073-351 27 47.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
