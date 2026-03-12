Näringslivsutvecklare, vikariat, till Regional utveckling
Region Skåne, Koncernkontoret / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
Uppdraget för Avdelningen för regional utveckling är att utifrån politiska beslut främja utveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning för hela Skåne. Vi verkar som motor och samlande kraft för den regionala utvecklingen. Avdelningen är indelad i nio enheter som bland annat arbetar inom infrastruktur, digitalisering, innovation, planering, miljö och klimat, näringslivsutveckling, internationalisering och samhällsanalys.
Enheten näringsliv och kompetensförsörjning arbetar med att stödja utvecklingen av små och medelstora företag samt bidra till bättre kompetensförsörjning för arbetsgivare. På enheten är vi 19 medarbetare. Skåne står inför utmaningen med lägre produktivitet, sysselsättningsgrad och exportandelar jämfört med övriga storstadsregioner. Vi arbetar för att fler företag kan växa och förbättra sin effektivitet, för ökad konkurrenskraft, och så att fler kan komma i arbete. Vi arbetar med allt ifrån direkt stöd till små och medelstora företag till att samla, koordinera samt finansiera regionala aktörer som arbetar för att stödja tillväxt i det skånska näringslivet. Tillsammans med exempelvis utbildningsaktörer, kommuner och arbetsmarknadens parter verkar vi för ett effektivt utbildningssystem som utgår från arbetslivets behov.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av vårt team och arbeta med utvecklingen av näringslivet i Skåne? Har du ett intresse av kompetensförsörjnings- och näringslivsfrämjande frågor och samverkan? Är du dessutom kreativ som person och skicklig på att skapa nya nätverk? Då kan vikariatet som näringslivsutvecklare vara något för dig! Vikariatet har fokus på att vara ett stöd i enhetsövergripande processer och projekt. Du kommer även att vara en del av vårt arbete där vi verkar för att stärka STEM-kompetenser (Science, Technology, Engineering, Mathematic) i Skåne samt insatser kring beredskap och resiliens.
Som näringslivsutvecklare arbetar vi med regionala utvecklingsuppdrag och ansvarar för att driva processer och projekt framåt i samverkan med externa aktörer. Vi identifierar och utvecklar områden som bidrar till att öka tillväxten hos främst små och medelstora företag. Enheten arbetar med exportfrämjande insatser, affärsutveckling och omställning, kapital, företagsklimat samt kompetensförsörjningsfrågor.
Placeringsorten är Malmö. Vi erbjuder dig en spännande tjänst med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till ett brett nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom relevant område för tjänsten, alternativt annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvecklingsarbete och av att driva processer och/eller projekt. Vi tror att du är en öppen, nyfiken och driven kollega och har förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågor. Därutöver ser vi att du är självgående och har lätt för att ta egna initiativ samt har förmågan att skapa och vidareutveckla nätverk. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
