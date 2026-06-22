Näringslivsutvecklare till Haninge kommun
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2026-06-22
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge är en av Sveriges snabbast växande kommuner och den femte största i Stockholms län, med en unik blandning av stad, landsbygd och skärgård. I kommunen arbetar femtusen medarbetare tillsammans med privata utförare med att leverera god kostnadseffektiv samhällsservice till över hundratusen invånare och företagare.
Näringslivsarbetet spelar en nyckelroll Haninges fortsatta tillväxtresa. Haninge ska erbjuda ett gott företagsklimat, som gör att befintliga företag kan växa och nya företag starta och etablera sig i kommunen. Vi söker nu två näringslivsutvecklare som tillsammans med näringslivschefen ska arbeta med att utveckla och marknadsföra Haninge som företagsplats.
Ditt uppdrag
I rollen som näringslivsutvecklare arbetar du för att förbättra företagsklimatet i Haninge genom att stärka relationerna med näringslivet och erbjuda företag service i kontakter med kommunen. Du har regelbunden kontakt och dialog med företag i kommunen och genomför företagsbesök, frukostmöten, nätverksträffar och andra evenemang för företagare. Du marknadsför Haninge som företagsplats genom att ta fram och sprida information om företagsplatsen i olika kommunikationskanaler. Du är även länken mellan näringslivet och kommunens verksamheter i lotsfrågor för att kunna guida företagen rätt och erbjuda god service.
Näringslivsenheten ingår organisatoriskt i kommunstyrelseförvaltningens samhällsutvecklingsavdelning, som ansvarar för exploatering, detaljplanering, fysisk planering och näringslivsfrågorna i kommunen. Du rapporterar till näringslivschefen.
Det här söker vi hos dig
Vi söker Dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning och har arbetat med samordning, planering och genomförande av möten och evenemang. Du har arbetat med att producera och presentera material både muntligt och skriftligt. Du har god förståelse för kommunens uppdrag.
Som person är du drivande, initiativtagande och samarbetsinriktad. Du är social och kommunikativ och har förmåga att bygga och utveckla goda relationer. Du är van att arbeta operativt och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du har förmågan att skapa engagemang och vägleda, samtidigt som du är villig att lära och anpassar dialogen efter behov och förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du blir en del av samhällsutvecklingen i den expansiva fas Haninge befinner sig i och kan sätta prägel på dess utformning. Vi sitter centralt i trevliga och ljusa lokaler 20 minuter från T-centralen. Det finns goda möjligheter till parkering, lediga klämdagar och semesterväxling. Vi värnar om din hälsa och erbjuder fri tillgång till gym i kommunhuset och friskvårdsbidrag.
Sista ansökningsdag är 10 augusti.
Välkommen till en spännande tjänst där du får vara med och ta Haninge in i framtiden! Läs gärna mer på https://www.haninge.se/
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Näringslivsenheten Kontakt
Katarina Barter katarina.barter@haninge.se 086067894 Jobbnummer
9973573