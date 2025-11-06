Näringslivsutvecklare/projektmedarbetare
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Vill du vara med och skapa framtidens Vindeln? Som näringslivsutvecklare skapar du värde för både människor och företag och bidrar till ett starkt, hållbart och växande näringsliv - varje dag. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Vindelns kommun arbetar aktivt för att stärka företagsklimatet och utveckla kommunen som en attraktiv plats att driva företag, bo och leva i. Som näringslivsutvecklare har du en nyckelroll i det arbetet och bidrar till ett växande och hållbart näringsliv.
Som näringslivsutvecklare arbetar du både strategiskt och operativt för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet. Du bidrar till att nya företag kan starta, att befintliga kan utvecklas och att nya hittar till Vindeln. Arbetet utgår från kommunens näringslivsstrategi, där du deltar i planering och genomförande.
En viktig del av arbetet är att bygga och upprätthålla goda relationer genom dialog med företagare, stöd i service- och myndighetsfrågor samt genom att bidra till att lösa praktiska utmaningar. Du planerar och genomför företagsbesök, arrangerar näringslivsträffar och skapar mötesplatser.
En viktig del av uppdraget är att ta fram projektansökningar och delta i pågående och kommande projekt. Arbetet kan omfatta kartläggningar, omvärldsanalyser, behovs- och utvecklingsdialoger med företag samt planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter inom projekten.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har god förståelse för företagandets villkor och förutsättningar. Det är positivt om du har erfarenhet från det privata näringslivet, exempelvis som egen företagare eller genom utbildning inom områden som entreprenörskap, företagsekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet inom något eller flera av följande områden är meriterande:
- Företagsutveckling och näringslivsfrämjande arbete
- Offentligt finansierade utvecklingsprojekt och projektadministration
- Kommunikation, information och relationsbyggande
- Arbete inom en politiskt styrd organisation
- Kännedom om näringslivet i Vindelns kommun
Som näringslivsutvecklare är du självgående, initiativrik och lösningsorienterad. För oss innebär det att du trivs med att ta egna initiativ och driva arbete framåt, men också samarbetar nära kollegor och externa aktörer. Du är strukturerad och målinriktad och du trivs i mötet med människor. Du har lätt för att skapa förtroende och kommunicerar tydligt och engagerat - både muntligt och skriftligt på svenska.
KRAV
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Näringsliv är en del av sektor Kommunal utveckling. Sektorn inrymmer många olika verksamheter och ansvarar för bland annat näringslivsutveckling, gator och parker, fritidsverksamhet, kultur, ungdomsverksamhet och måltidsverksamhet. Här blir du en del av ett engagerat team där idéer tas tillvara och där vi hjälper varandra framåt. Vi värdesätter initiativförmåga, kreativitet och samarbete över verksamhetsgränser. Tjänsten är placerad i Vindeln, med möjlighet till visst distansarbete vid överenskommelse.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning tom 2026-12-31 med ev möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Ersättning

Månadslön
