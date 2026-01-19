Näringslivsutvecklare med inriktning besöksnäring
Lilla Edets kommun / Organisationsutvecklarjobb / Lilla Edet Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lilla Edet
2026-01-19
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vill du vara med och utveckla framtidens besöksnäring i Lilla Edets kommun? Brinner du för besöksutveckling och har ett öga för hur man bygger ett starkt platsvarumärke? Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsgrepp om besöksnäringen och vara med och fortsätta lyfta och utveckla kommunens vision: Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans.
För att få saker att hända i samverkan krävs att du är engagerad och duktig brobyggare som dessutom har egna idéer på insatser vi kan göra för att skapa och förstärka ett platsvarumärke på kort- och långsikt.
Om rollen
Som besöksnäringsutvecklare får du ett nyckeluppdrag i kommunens strategiska satsning på besöksnäringen. Du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla och marknadsföra Lilla Edets kommun som en attraktiv plats. Tjänsten har ett flerårigt utvecklingsmål enligt kommunstyrelsens mål- och resursplan 2026 och innebär att du ansvarar för att:
- Bygga och stärka platsvarumärket för Lilla Edets kommun
- Samordna och driva utvecklingsprojekt inom besöksnäringen tillsammans med lokala aktörer och företagare
- Utveckla besöksmål, evenemang och upplevelser i kommunen
- Arbeta med hållbarhet och innovation för att långsiktigt stärka kommunens attraktionskraft
- Följa upp och utvärdera resultat kopplade till kommunens vision och mål
Rollen som besöksnäringsutvecklare är en ny tjänst i kommunen, vilket gör att du behöver ta stort ansvar för att bygga upp något från grunden - både till att forma rollen och ditt arbetssätt.
Organisatoriskt tillhör du kommunikations- och utvecklingsavdelningen som ansvarar för kommunens Medborgarservice, folkhälsa, kommunikation, näringsliv och besöksnäring. Du rapporterar direkt till kommunikations- och utvecklingschefen och jobbar också nära kommunchefen.Publiceringsdatum2026-01-19KvalifikationerDina personliga egenskaper
- Du har ett genuint intresse för besöksnäring, platsutveckling och samhällsfrågor.
- Du är positiv, initiativrik, självgående och har lätt för att samarbeta med andra.
- Du är kommunikativ och trivs med att skapa och upprätthålla relationer.
- Du uppskattar att jobba både strategiskt och operativt.Erfarenhet och utbildning
- Relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
- Erfarenhet av att leda och arbeta med utvecklingsprojekt, gärna i offentlig verksamhet.
- Meriterande är erfarenhet av strategiskt arbete inom besöksnäring och/eller platsutveckling.
- B-körkort är ett krav.
Tekniska färdigheter
- God digital kompetens och vana av att arbeta med olika digitala verktyg och plattformar, till exempel Adobe Suite (exempelvis InDesign, Photoshop), Office 365, sociala medier och projektverktyg.
- Erfarenhet av att arbeta med webb, film och sociala medier samt har goda kunskaper om hur man skapar och upprätthåller en stark digital närvaro inom besöksnäring.
- Kännedom om relevanta system för kommunal verksamhet är ett plus.
Språk
- Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Viktigast av allt är din inställning och att du har ett starkt driv för det du gör. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Kommunledning, Kommunikationsavdelningen Kontakt
Ellinor Östlund 0520-659515 Jobbnummer
9691728