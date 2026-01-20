Näringslivsutvecklare med fokus på platsutveckling
Kungälvs kommun / Administratörsjobb / Kungälv Visa alla administratörsjobb i Kungälv
2026-01-20
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun i Kungälv
, Munkedal
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med att stärka Kungälv som plats för boende, besökare och näringsliv.
Som näringslivsutvecklare med fokus på platsutveckling blir du drivkraften bakom nya upplevelser, starka samarbeten och idéer som gör vår kommun ännu mer attraktiv - året runt. Dina arbetsuppgifter
Som näringslivsutvecklare/platsutvecklare ska du arbeta med att utveckla och stärka Kungälv och Marstrand, i nära samarbete med interna verksamheter, lokala och regionala aktörer, företag och föreningar. Ett av uppdragen är att etablera och marknadsföra ett kulturstråk i centrala Kungälv för att lyfta stadens historia och kulturarv.
Som näringslivsutvecklare/platsutvecklare kommer du att arbeta med:
- Utveckla Kungälv som attraktiv plats för boende, besökare och företag,
- Skapa förutsättningar för evenemang och samarbeten som stärker Kungälv,
- Arbeta med marknadsföring för att attrahera besökare, via webb och andra kanaler,
- Driva nätverk och projekt för platsutveckling och även söka bidrag för sådana projekt.
Hos oss kommer du att arbeta i en miljö där vi vill att mod, respekt och medskapande leder oss framåt. Näringslivsutvecklaren kommer att arbeta i en enhet tillsammans med kommunens två övriga näringslivsutvecklare och kommunikatörer.Kvalifikationer
Personen vi söker ska ha relevant utbildning inom turism, platsutveckling, marknadsföring eller liknande. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt flerårig dokumenterad erfarenhet av turism, destinations- eller platsutveckling.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterade om du tidigare har arbetat med att söka stöd och bidrag.
Du ska ha god förmåga att både leda projekt och samarbeta med andra, ta egna initiativ i arbetet och vara självgående. För uppdraget krävs att du är flexibel, serviceinriktad och kan skapa goda relationer med de du möter. Du är kommunikativ, idérik och arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Stab Kontakt
Madeleine Nilsson 0303-239076 Jobbnummer
9694880