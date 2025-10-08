Näringslivsutvecklare med fokus på plats- och evenemangsutveckling
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv och kommunikation / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-10-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv och kommunikation i Borlänge
Näringslivs- och kommunikationskontoret är en verksamhet i kommundirektörens stab och leds av en verksamhetschef. Verksamheten är uppdelad på två delar, näringsliv och kommunikation.
Näringslivskontoret verkar för att skapa goda förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och en levande stad. Vi hjälper till att skapa mötesplatser samt initierar nätverk för bättre samverkan och kunskapsutbyten. Vi arbetar med både strategiska och operativa insatser och är vägen in för alla typer av frågor från näringsliv, organisationer och arrangörer. Vi agerar dörröppnare till övriga kommunala verksamheter samt företagsfrämjande aktörer.
Arbetsplatsen är dynamisk där vi arbetar med att stärka Borlänge som en attraktiv plats för såväl borlängebor, företag och besökare. Vi är ett positivt och engagerat team som arbetar för ett hållbart näringsliv genom samverkan, innovation och dialog med företag, invånare och andra aktörer.
För att möta framtidens utmaningar söker vi dig som vill bidra med nytänkande idéer och har en förmåga att gå från vision till handling.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi som kommun står inför en viktig utvecklingsfas där en del av Näringslivskontorets uppdrag är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stad. Destinationsutveckling är ett strategiskt verktyg för att driva näringslivsutveckling, skapa tillväxt och lyfta bilden av Borlänge.
I rollen som utvecklare kommer du att:
* Arbeta mot tydligt uppsatta mål, genomföra, utvärdera och utveckla insatser.
* Arbeta införsäljande för etableringen av evenemang både mindre stadsevenemang och större publika arrangemang inom både idrott och kultur.
* Skapa och underhålla nätverk inom näringsliv och föreningsliv utifrån aktuella utvecklingsområden.
* Vara delaktig i att utveckla befintliga och nya besöksmål i samverkan med näringsliv, föreningsliv och de kommunala förvaltningarna.
* Identifiera och förbättra infrastruktur för evenemang.
* Konsekvent arbeta med effektuppföljning kring hur evenemang och satsningar påverkar flöden, butikshandel, gästnätter och restaurangnäring.
Vi erbjuder:
* En spännande och varierad tjänst med stora möjligheter att påverka både ditt arbete och Borlänges utveckling.
* Möjlighet att utvecklas i en roll som kombinerar kreativa och operativa arbetsuppgifter.
* Ett engagerat team och en arbetsplats som värdesätter samverkan, transparens och nytänkande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en positiv inställning och trivs i sociala och nätverkande sammanhang.
* Har flerårig erfarenhet från exempelvis, projektledning, utvecklingsfrågor eller liknande roller.
* Har kunskap och erfarenhet av att arbeta med offentlig verksamhet.
* Har god lokalkännedom samt ett upparbetat nätverk.
* Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* Har B-körkort.
* Har en gymnasieutbildning.
* Det är också meriterande om du har en eftergymnasial utbildning eller liknande erfarenhet.
* Bra kunskaper i engelska, både i tal och skrift är meriterande.
Som person är du:
* En problemlösare som ser till helheten och använder din erfarenhet till att förutse problem.
* En förändringsagent som driver på nya idéer.
* Resultatorienterad och sätter höga mål och jobbar för att nå dem.
* Relationsbyggande och strävar efter att etablera trovärdighet och tar lätt kontakt med andra personer.
* En given samarbetspartner med både kollegor, andra verksamheter och näringslivet, samarbete är a och o.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Näringsliv och kommunikation Kontakt
Verksamhetschef
Per Sjölander 0243-745 39 Jobbnummer
9546682