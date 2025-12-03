Näringslivsutvecklare med fokus på kompetensförsörjning
Sandvikens kommun, Näringslivskontoret / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2025-12-03
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Näringslivskontoret i Sandviken
Vill du vara med och göra skillnad för företagen i Sandviken? Vi söker en Näringslivsutvecklare som blir en del av vårt drivna team och tar ansvar för att hjälpa företag med kompetensförsörjning - att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens och utveckla lösningar för framtidens arbetskraft. Hos oss får du kollegor som brinner för företagsutveckling, inflyttarservice och etablering - och som älskar att se idéer bli verklighet.
Vi vill bidra till Sandvikens tillväxt och attraktivitet - vi företagare.
Vi jobbar med företagsservice, etablering, nyföretagande och inflyttarservice - och nu också kompetensförsörjning.
Vi är ett positivt och flexibelt team med högt i tak, som förenar professionalism med värme.
Vi bygger relationer, tar initiativ och vill göra det enkelt att driva och utveckla företag.Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
• Utveckla och driva insatser som stärker företagens kompetensförsörjning.
• Skapa nätverk och samverkan mellan företag, utbildningsaktörer och andra partners.
• Initiera samarbeten, ordna möten och se till att saker händer snabbt och effektivt.
• Bidra med idéer och energi i ett team som arbetar med företagsservice, etablering och inflyttarservice.Kvalifikationer
• Har erfarenhet från näringslivet, gärna inom rekrytering och bemanning.
• Är en nätverkare som trivs med att skapa kontakter och bygga förtroende.
• Har förmågan att översätta strategiska planer till praktisk handling.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar att jobba nära företag.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "318-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346), https://www.facebook.com/share/1B3b6PRXiZ/?mibextid=wwXIfr Arbetsplats
Sandvikens kommun, Näringslivskontoret Kontakt
Jan Fagerström jan.fagerstrom@sandviken.se 070-9790479 Jobbnummer
9625999