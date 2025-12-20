Näringslivsutvecklare med fokus på investeringar och etablering
2025-12-20
Vill du vara med och forma framtidens näringsliv i Lund?
Brinner du för företagande, innovation och att få saker att hända? Nu söker vi en näringslivsutvecklare som vill ta Lund, en redan ledande kommun inom området, till nästa nivå.
Här får du chansen att påverka, skapa och utveckla i en miljö där internationella bolag, entreprenörskap och världsledande forskning möts.
Om rollen
Som näringslivsutvecklare är du en nyckelperson i arbetet med att stärka Lunds attraktivitet som etableringsort. Ditt uppdrag? Att skapa fler företagsetableringar och investeringar både nationellt och internationellt. Du blir en central länk mellan företag, fastighetsägare, innovationsaktörer och kommunens olika verksamheter. Kort sagt: du är med och sätter Lund på kartan.
Du driver processer från första kontakt till långsiktiga samarbeten, initierar projekt och skapar mötesplatser som gör skillnad. Rollen är både strategisk och operativ, perfekt för dig som gillar att se idéer bli verklighet.
Dina huvudsakliga uppgifter
- Utveckla och driva kommunens etablerings och investeringsfrämjande arbete
- Bygga starka relationer med företag, nätverk och nyckelaktörer
- Samordna och påverka för bättre villkor för näringslivet i Lund
- Initiera och leda strategiska projekt kopplade till etableringar och investeringar
- Bidra till verksamhetsutveckling utifrån näringslivsprogram och handlingsplaner
- Tillföra näringslivsperspektiv i analyser, plan- och utvecklingsprocesser
- Ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
Vem är du?
Du är en relationsbyggare med strategisk höjd och operativ kraft. Du tänker nytt, omsätter idéer i praktiken och trivs med att se resultat. Du är trygg i komplexa sammanhang, fattar kloka beslut även när all information inte är på plats och samarbetar enkelt med både interna och externa aktörer.
Vi vill att du har:
- Flerårig erfarenhet av att arbeta med förändrings- eller utvecklingsarbete
- Erfarenhet från större organisationer, offentliga eller privata, gärna med internationell prägel
- Förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar
- Starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska, i tal och skrift
- Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom marknadsföring, kommunikation, statsvetenskap eller motsvarande
- B-körkort och flexibilitet att arbeta vissa kvällar och helger
Har du erfarenhet av av marknadsförings- och påverkansarbete är det positivt.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag med stort handlingsutrymme. Du får påverka både innehåll och arbetssätt i en verksamhet som vill framåt. Vi erbjuder moderna lokaler nära Lunds centralstation, flexibel arbetsplats när det är möjligt och en arbetsmiljö där du kan forma din dag och bidra till Lunds framtid. Är du nyfiken på vad Lunds kommun mer erbjuder läs här: https://lund.varbi.com/center/tool/position/879071/edit/tab:2/Det
här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla urvalsintervjuer via Teams den 14/1, 16/1 och 21/1 samt slutintervjuer på plats den 29/1 eller 30/1 och ber dig därför redan nu planera din tillgänglighet.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Om arbetsplatsen
Näringslivsenheten är en del av avdelning för hållbar tillväxt vars uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker den geografiska kommunens utveckling mot en hållbar samhällsutveckling. Avdelningen ingår i kommunkontoret och svarar mot kommunstyrelsen som politisk nämnd. Här samlas innovationsfrågor, näringslivsfrågor, relationer till omvärlden samt ekologisk och social hållbarhet. Avdelningen arbetar aktivt med andra aktörer, medborgare och besökare för att utveckla platsen Lund. Med kunskap, innovation och öppenhet arbetar vi för ett hållbart Lund - nu och i framtiden.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Adam Sandgren, näringslivschef adam.sandgren@lund.se 0731436679 Jobbnummer
9658116