Näringslivsutvecklare lokalt näringsliv i Stockholm

2025-12-30
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och stärka Stockholms näringsliv och skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa och utvecklas? Vi söker nu fyra engagerade och drivande näringslivsutvecklare som ska arbeta nära näringslivet lokalt och ta ansvar i varsitt geografiskt område i Stockholm Stad.
Som näringslivsutvecklare lokalt näringsliv påverkar och förbättrar du företagsklimatet samt bidrar till attraktiva och livskraftiga platser. Låter det spännande kan denna roll vara något för dig!
Välkommen till oss
Stockholms stad är indelat i elva stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område. Varje stadsdelsområde består av flera stadsdelar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor och arbetar med det lokala företagsklimatet i stadsdelen. De styrs av en politisk nämnd som bestämmer hur pengar ska fördelas för att tillgodose lokala behov. Du blir anställd vid en stadsdelsförvaltning men har ett uppdrag som sträcker sig över flera.
Stockholm Stads näringsliv
Stockholm Stads näringsliv är diversifierat och består av en mångfald av branscher. Totalt arbetar cirka 800 000 personer på de cirka 92 000 arbetsställen som finns i staden. Arbetsställena är utspridda i stadens elva stadsdelsområden, som var och en har sin särprägel, näringslivsstruktur och sina styrkor. Stockholm är en av världens mest innovativa, kreativa och hållbara städer där det lokala och det globala hänger ihop. Lokalt näringsliv skapar värden både på platsen där de verkar och för stadens helhet.
Din roll
Stockholms stad inrättar nu flera nya tjänster som näringslivsutvecklare med geografiskt områdesansvar. I rollen får du möjlighet att vara med och utveckla nya arbetssätt för ett förbättrat företagsklimat i stadens olika stadsdelar. Som näringslivsutvecklare har du ett utpekat ansvar för ett antal stadsdelar och arbetar nära det lokala näringslivet för att stärka stadens näringslivsservice. Du har en central funktion i stadsdelens uppdrag att bygga relationer med företag, identifiera behov och fungera som en samordnande länk mellan näringslivet och stadens förvaltningar.
Du blir anställd vid en stadsdelsförvaltning men har ett uppdrag som sträcker sig över flera stadsdelar/områden. Arbetet sker tillsammans med Stockholm Business Region som är stadens näringslivs- och destinationsbolag som leder stadens operativa näringslivsarbete, samt med flera andra berörda förvaltningar och bolag.
I rollen ansvarar du för att självständigt driva och samordna processer, initiera och vidmakthålla intern samverkan, etablera och utveckla dialog med det lokala näringslivet samt bidra till utvecklingen av verksamhetsområden och lokala centrum. Du ansvarar också för att identifiera och analysera viktiga lokala utvecklingsfrågor.
I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår bland annat att
proaktivt arbeta uppsökande för bra näringslivsservice och företagsklimat
föra en aktiv dialog med lokala företag, fastighetsägare och andra näringslivsaktörer för att förstå deras behov och underlätta samverkan
bygga nätverk och skapa samverkan mellan stadens aktörer och lokala företagsgrupper
fungera som en brygga in till stadens olika förvaltningar.
Tjänsterna är indelade enligt följande områden/ stadsdelar
en näringslivsutvecklare Järva, Hässelby-Vällingby och Bromma
en näringslivsutvecklare Kungsholmen, Norra innerstaden och Södermalm
en näringslivsutvecklare Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
en näringslivsutvecklare Hägersten-Älvsjö och Skärholmen.
I samband med din ansökan får du svara om du har intresse för något särskilt område, eller om du är öppen för samtliga.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
erfarenhet av arbete i eller nära en politiskt styrd organisation
arbetat med näringslivsutveckling i samverkan mellan offentlig sektor och det privata näringslivet
god förståelse för företagens behov och utmaningar samt hur en kommun kan skapa bättre förutsättningar för företagande och ge god service.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
en liknande roll i en annan kommun/offentlig verksamhet där du har arbetat med näringslivsutveckling, företagsservice eller lotsning eller motsvarande i näringslivet
akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, kommunikation eller annan relevant utbildning
lokal plats- och centrumutveckling
eget företagande eller varit verksam inom näringslivet.
Personliga färdigheter och kompetenser
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna och vi kommer lägga tonvikten vid nedan kompetenser.
Vi söker dig som är självgående och har en stark drivkraft att få saker att hända. Du tar initiativ, driver processer framåt och ser till att projekt inte fastnar i långa beslutsvägar. Du behöver vara strukturerad och ha förmågan att skapa ordning och tydliga processer, viktigt då vi jobbar i en dynamisk miljö med många aktörer involverade.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med både interna och externa intressenter, är din förmåga att samarbeta viktig. Du trivs med att arbeta i team, men också med att bygga broar mellan olika delar av organisationen. Du ser möjligheter att hitta gemensamma lösningar och vet hur du påverkar och engagerar andra för att få med dem. Vidare behöver du vara en duktig kommunikativ person som har lätt för att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och känner dig bekväm med att prata inför en grupp, leda möten och hålla presentationer. Slutligen är du serviceinriktad och har en positiv inställning där du ser möjligheter snarare än hinder. Du brinner för att skapa goda förutsättningar för företagare och ser det som en självklarhet att arbeta lösningsorienterat för att göra Stockholm till en ännu bättre stad för näringslivet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
