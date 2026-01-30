Näringslivsutvecklare inom investering- och etableringsfrämjande
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd och service till hela kommunen, näringsliv, organisationer samt kommunens politiska ledning. På Kommunledningsförvaltningen välkomnas du av en förvaltning med god kompetens och av drivande och hjälpsamma kollegor som betonar hur meningsfullt det är att få driva utvecklingen för hela Linköping.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som näringslivsutvecklare med ansvar för investering- och etableringsfrämjande kliver du rakt in i hjärtat av Sveriges mest spännande tillväxtregion. Linköping befinner sig i en historisk expansionsfas där traditionell industri möter morgondagens teknik. Din roll är att vara bryggan mellan kommunen och näringslivet - du är den som ser till att expansioner möjliggörs och att nyetableringar känner sig välkomna.
Arbetet är både strategiskt och operativt. Du agerar professionell lots för företag som vill växa, samtidigt som du proaktivt arbetar för att attrahera nya investeringar. Detta gör du i nära samverkan med kollegor inom kommunkoncernen samt lokala och nationella partners.
I rollen förväntas du:
• Driva branschdialoger och projekt som stärker Linköpings konkurrenskraft.
• Analysera marknadstrender och omvandla dem till konkreta etableringserbjudanden.
• Bemanna och hantera inkommande ärenden i kommunens företagsservice
• Därutöver förväntas du bidra till övriga stabsgemensamma arbetsuppgifter genom att vara en aktiv del i ett team som drivs av att skapa resultat och ett företagsklimat i världsklass.
Din arbetsplats
Linköping står aldrig still. Med en växande försvarsindustri som är central för Sveriges nationella säkerhet och världsledande kluster inom bland annat AI och visualisering, är vi en stad där framtiden redan händer. Här blir du en del av en miljö där spjutspetsteknik möter tung industri och akademi. Vi står mitt i en betydande stadsomvandling. Projekt som Ostlänken och Framtidens stadskärna ritar om kartan och skapar unika möjligheter för näringslivet.
Du blir en del av Näringslivs- och tillväxtstaben, ett engagerat team bestående av direktör, enhetschef samt ytterligare sju medarbetare. Tillsammans arbetar vi för en långsiktig och hållbar tillväxt med nya jobb i fokus, allt utifrån det politiskt beslutade näringslivsprogrammet. Att aktivt möta, föra en dialog och ha goda relationer med det breda näringslivet samt våra samverkanspartners, från lokala till internationella, är avgörande för vårt utvecklingsarbete.
Du som söker
Vi söker en affärsmässig och relationsdriven strateg med en känsla för marknadens behov och trender. För att lyckas behöver du ha en djup förståelse för näringslivets villkor kombinerat med förmågan att navigera i en politiskt styrd organisation. Vi ser att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom till exempel samhällsbyggnad, ekonomi, fastighetsmarknad eller motsvarande. För rollen krävs tidigare erfarenhet av projektledning, gärna inom fastighets- eller samhällsbyggnadssektorn. Vi ser det som meriterande med erfarenhet av platsmarknadsföring, marknadsanalys, genomförande av mässor och event kopplat till uppdraget samt arbete med internationella relationer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift krävs då rollen innebär kontakter både nationellt och internationellt.
Vi ser att du har ett utpräglat utåtriktat och nätverkande sätt samt förmågan att bygga förtroendefulla relationer. Som person är du trygg, självständig och resultatfokuserad. Du vet vilka dina styrkor och utvecklingsområden är. Du styrs av mål- och resultat i din planering och ditt agerande. Du handlar och agerar efter fattade beslut och relevanta underlag. Som näringslivsutvecklare är det väsentligt att du arbetar självständigt och tillitsbaserat och har den integritet som krävs för att företräda kommunen med stolthet och professionalism. Detta som en del av ett erfaret och engagerat team som drivs av glädjen i att tillsammans få bidra till Linköpings utveckling.
Välkommen med din ansökan - var med och forma framtidens Linköping!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16631
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
