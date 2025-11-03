Näringslivsstrateg till Näringslivsavdelningen
2025-11-03
Näringslivsavdelningens mål är att bidra till att skapa ett bra företagsklimat och goda förutsättningar så att kommunens befintliga företag kan växa och så att nya företag väljer att etablera sig i Södertälje. Det gör vi inom tre områden, dialog, kommunikation och service, kompetensförsörjning samt företagsutveckling. Näringslivsavdelningen ingår organisatoriskt i kommunstyrelsekontoret som leds av stadsdirektören. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I rollen som näringslivsstrateg arbetar du med fokus att förbättra och utveckla kommunens service till företagen och att stärka kommunens företagsklimat. Konkret innebär det att utifrån kundnöjdhetsmätningar och i samverkan med kollegorna på avdelningen och andra enheter i kommunen driva förbättringsarbete för bättre och rättssäker service. Vi har nyligen nyinrättat NIKI råd som tillsatts med chefer från samtliga myndighetsområden. Tillsammans med verksamheterna analyserar du resultat från mätningar som exempelvis SKRs löpande insikt och tar fram handlingsplaner för att stötta de olika verksamheterna. Du kommer också att arbeta med olika frågeställningar och utmaningar som är relaterade till kommunens företagsklimat och ta fram förslag till initiativ och åtgärder samt genomföra dessa tillsammans med kollegor inom kommunens olika verksamheter. Det kan exempelvis handla om att utveckla dialogen med kommunens företag och att stötta kollegor inom andra kontor som har påverkan på företagsklimatet. Du förväntas också identifiera och driva olika forum, nätverksträffar och evenemang för företagare, med medverkade från kommun och näringsliv (företag och branschorganisationer) med syfte att ta fram förslag och idéer samt förankra och göra kommunens arbete känt. Du kommer också medverka i avdelningens övriga arbete och kunna få ansvar för eller medverka i andra uppgifter eller projekt. Som näringslivsstrateg har du en viktig roll i att stärka företagsklimatet som en del av att skapa de förutsättningar näringslivet behöver för att kunna fortsätta växa och skapa ytterligare arbetstillfällen.
Vem är du?
Vi förväntar oss att du är aktiv och på ett engagerat och positivt sätt tar dig an uppdraget att vara med på avdelningens och kommunens resa mot ett bättre företagsklimat. Du är social och kommunikativ och har förmåga att bygga och utveckla goda relationer. Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning, till exempel inom ekonomi eller statsvetenskap.
• Gedigen erfarenhet av näringslivsutvecklingsarbeten och men inriktning företagsklimatsfrågor och nöjda kundindexmätningar.
• Djupare förståelse för företagens förutsättningar och perspektiv
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete
• Mycket god svenska och engelska i både tal och skrift
• B körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller förståelse för kommunal styrning Dina personliga egenskaper
• Förmågan att vara professionell i yrkesrollen
• Du är relationsskapande och har god social förmåga.
• Förstår sammanhang och ser helheten.
• Tar ansvar både för eget och avdelningens arbete med förbättringar och med att nå uppsatta mål.
• God kommunikativ förmåga och bra på att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Vi sitter i fina ljusa kontorslokaler i Stadshuset precis bredvid Södertälje Centrum pendeltågsstation med goda kommunikationer.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf Näringslivschef
Anders Wink anders.wink@sodertalje.se 08-523 041 43 Jobbnummer
9585725