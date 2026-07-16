Näringslivsstrateg med inriktning Etableringar till Näringslivsavdelningen
Södertälje kommun / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-07-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens Södertälje?
Södertälje är en av Sveriges mest spännande tillväxtkommuner. Här finns världsledande företag, ett starkt entreprenörskap och en unik kombination av industri, innovation och hållbar utveckling. Med ett strategiskt läge mitt i Stockholm-Mälarregionen och stora satsningar på framtidens näringsliv är Södertälje en plats där företag vill växa och investera.
Nu söker vi en Näringslivsstrateg med inriktning på etableringar som vill vara med och skapa nästa kapitel i Södertäljes utveckling.
Hos oss får du arbeta med företag från den första etableringsidén till genomförd investering. Du blir en nyckelperson i kommunens arbete med att attrahera nya företag, stötta befintliga företag i deras expansion och utveckla Södertälje som en av Sveriges mest attraktiva etableringsorter. Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som Näringslivsstrateg ansvarar du för att driva och samordna etableringsprocesser för lokala, regionala, nationella och internationella företag.
Du arbetar nära företag, investerare och kommunens olika verksamheter och blir en naturlig brygga mellan näringslivets behov och kommunens möjligheter.
Arbetet omfattar bland annat att:
• driva etableringsärenden från första kontakt till genomförd etablering
• stötta befintliga företag som vill expandera i Södertälje
• projektleda komplexa etableringsprocesser tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag
• utveckla och samordna kommunens företagslots
• identifiera nya investeringsmöjligheter och proaktivt bearbeta företag
• representera Södertälje vid företagsbesök, mässor, konferenser och investerarevenemang
• samverka med aktörer såsom Business Sweden, Stockholm Business Alliance, Region Stockholm och andra nationella och internationella partners
• ta fram beslutsunderlag, analyser och presentationer som stärker Södertäljes erbjudande.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att skapa möjligheter för företag och som tycker om att bygga relationer, driva projekt och hitta lösningar.
Du är affärsmässig, prestigelös och trivs med att arbeta i en roll där du möter många olika människor och intressen. Du är van att ta initiativ, skapa förtroende och hålla ihop processer från idé till resultat.
Du har dessutom en god strategisk förmåga samtidigt som du uppskattar ett operativt arbetssätt där du själv är med och får saker att hända. Kvalifikationer
• akademisk examen eller annan utbildning eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av etableringsarbete, näringslivsutveckling, investeringsfrämjande eller affärsutveckling
• erfarenhet av projektledning och samverkan mellan olika organisationer
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet från kommunal verksamhet
• erfarenhet av fastighets- eller exploateringsfrågor
• erfarenhet av internationella affärsrelationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Därför ska du välja Södertälje
Hos oss får du arbeta med frågor som har stor betydelse för kommunens framtid. Du blir en del av Näringslivsavdelningen och arbetar tillsammans med engagerade kollegor som varje dag bidrar till ett bättre företagsklimat och ett starkare näringsliv.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med stor frihet, breda kontaktytor och möjlighet att påverka kommunens utveckling tillsammans med företag, investerare och offentliga aktörer.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för fler företag, fler investeringar och fler arbetstillfällen i Södertälje.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med frågor som har stor betydelse för Södertäljes utveckling. Dina analyser kommer att ligga till grund för strategiska beslut som stärker företagsklimatet, bidrar till fler etableringar och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med engagerade kollegor, nära samarbete med kommunens verksamheter och näringsliv samt möjlighet att påverka hur data och analys används i framtidens kommun.
Vi sitter i moderna lokaler i Stadshuset, precis intill Södertälje centrum med mycket goda kommunikationer.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Fr.o.m. den 3/8 finns chefen på plats och kan besvara eventuella frågor.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Näringslivschef
Erik Krüger +46852309060 Jobbnummer
10004570