Näringslivschef - I Östra Göinge går företagen först
2025-08-19
Östra Göinge kommun med drygt 14 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Våra företagare har ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar och 8100 föreskrifter att förhålla sig till. Näringslivschefen möter företagarna på deras villkor och lotsar dom genom komplexa myndighetsprocesser. Behöver företagaren hjälp med bygglov, serveringstillstånd, brandskydd och registrering av livsmedelsanläggning sätter du ihop ett team som träffar kunden i stället för fyra separata möten. Vi kallar det en väg in.
I Östra Göinge får vi ingenting gratis. Det innebär att näringslivschefen måste utmana gränserna för vad som är möjligt, hitta innovativa lösningar och trampa upp nya vägar. Du är tillgänglig för våra företagare och följer upp deras kundkontakter med kommunen.
Tillsammans med den politiska ledningen är du kommunens ansikte utåt mot företagen. Ni utför gemensamma företagsbesök och arbetar för att stärka kundrelationerna samt utveckla näringslivsklimatet.
Du har örat mot marken, förmåga att lyssna och när det behövs omsätta det du hör i handling. Vi söker en näringslivschef som trivs bättre ute hos våra företag än bakom skrivbordet.
Näringslivschefen har inget traditionellt chefsansvar (personal, verksamhet, ekonomi) men är en nyckelperson i arbetet med att skapa ett bra näringslivsklimat och hjälpa våra företag att växa. Du är en del av ledningsgruppen inom verksamhetsområde samhällsutveckling. Kvalifikationer
Vi söker en ledare som har de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa goda resultat med göingemodellen* som grund. Du är modig, tänker nytt och har ett kompromisslöst kundperspektiv.
Du har lätt för att bygga kundrelationer, engagerar din omgivning och förstår vad som är viktigt på riktigt.
Du har relevant utbildning för tjänsten från universitet/högskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det viktigaste för oss är inte var du kommer ifrån utan var du är på väg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Göingemodellen är vår styr- och ledningsfilosofi som genomsyrar allt vi gör.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
