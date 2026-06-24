Näringslivs- och handelsutvecklare till Laholms Kommun
Laholms kommun / Administratörsjobb / Laholm Visa alla administratörsjobb i Laholm
2026-06-24
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Nu söker Laholms kommun en handels- och näringslivsutvecklare till enheten Näringsliv och Destination som är placerad på Kommunstyrelsen. Som handels- och näringslivsutvecklare kommer du till arbeta med att bidra till att utveckla Laholm till en attraktiv plats där företagande, handel, besöksnäring och evenemang samverkar. Nu söker vi en handels- och näringslivsutvecklare med fokus på handelsutveckling och näringslivsutveckling – en roll där du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt genomförande.
Laholms kommun utvecklas positivt i en riktning där näringsliv, handel, besöksnäring och evenemang tillsammans bidrar till en attraktiv och levande kommun. För att möta behovet samlas nu två centrala funktioner i en gemensam roll: näringslivsutveckling med fokus på handelsutveckling och samverkan med Attraktiva Laholm - företagarförening där butiksägare och fastighetsägare tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för handeln i Laholm. Rollen är operativ och samverkande och innebär att du arbetar både med utvecklingsfrågor inom näringsliv, besöksnäring och handel med planering och genomförande av aktiviteter. Uppdraget kräver förmåga att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. Detta är en funktion som bidrar till helheten i Laholms kommuns utveckling, där samverkan med interna och externa aktörer är en central del. Du blir en viktig del i helheten och samarbetar nära både interna funktioner och externa partners.Dina arbetsuppgifter
Du bidrar till att stärka kommunens näringsliv med särskilt fokus på handeln där du arbetar för att stärka Laholm som en attraktiv plats för företagande, besökare och aktiviteter. Rollen kräver förståelse för hur rätt budskap når rätt målgrupp, hur utvecklings planeras, samordnas och genomförs och hur företagande och handel fungerar i praktiken. Rollen passar dig som trivs med att kombinera utvecklingsarbete, koordinering och praktiskt genomförande i en verksamhet med många kontaktytor.
I rollen ingår att:
utveckla Laholms näringslivs och handel i samverkan med många olika aktörer och nätverk
delta i samarbeten, internt och externt
stärka förutsättningar för företag inom handeln och relaterade branscher
initiera och driva samverkansprocesser
bidra till kommunens berättelse om företagande, handel och besöksutveckling
Evenemangssamordning
Du samverkar nära handelsföreningen Attraktiva Laholm för planering och genomförande av aktiviteter och evenemang.
planera, koordinera och genomföra evenemang
samverka med föreningar, arrangörer och externa aktörer
samordna insatser där arrangörer kan få stöd, t.ex. marknadsföring
hantera logistik, teknik och leverantörer
bidra i enklare tillståndsprocesser och förberedelser inför genomförande
följa upp budget, genomförande och resultat
stötta vid marknadsföring och kommunikation kopplat till evenemang
vara på plats och säkerställa genomförandet vid aktiviteter samt utvärderaKvalifikationer
Du kommer att vara Laholms kommuns ansikte utåt mot näringslivet och därför är du självklart en serviceinriktad, självgående och positiv person som är van att samverka och ha många bollar i luften.
Vi söker dig med erfarenhet av näringslivs- och handelsutveckling. Du har ett stort engagemang för Laholms utveckling och en naturlig förmåga att skapa relationer och nätverk. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
akademisk utbildning relevant för uppdraget
erfarenhet från näringslivet och förståelse för dess utmaningar
erfarenhet av näringslivsarbete, gärna kopplat till handelsutveckling inom en kommunal verksamhet
erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med näringslivsfrågor
erfarenhet av projektledning och god samverkan mellan olika aktörer (offentliga och privata
vana av operativt och självständigt arbete i komplexa miljöer
B-körkort
Kunskap om kommunal verksamhet och den politiska processen är meriterande. Arbetet innebär kvälls-och helgarbete vid evenemang eller andra aktiviteter
Som person är du:
självgående och ansvarstagande
relationsskapande och lyhörd
strukturerad och lösningsorienterad
prestigelös och samarbetsinriktad
trygg i att växla mellan planering och genomförandeÖvrig information
Lön: lönesättning värderas kandidatens meriter för tjänsten, med en ingångslön från 35 000 för begränsad erfarenhet.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Näringsliv och destination Kontakt
Näringslivschef
Mattias Benetti Johansson mattias.benetti.johansson@laholm.se 0765167976 Jobbnummer
9976040