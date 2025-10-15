Närakut Huddinge söker sjuksköterska
2025-10-15
Söker du en spännande, utmanande och lärorik arbetsplats där du kan bygga på din kompetens, på en arbetsplats i ständig utveckling? Tycker du om att arbeta i ett högt tempo tillsammans med ett trevligt och kompetent arbetslag? Då är detta ett jobb för dig!
Närakut Huddinge söker erfaren sjuksköterska gärna med specialistutbildning som vill vara med och utveckla vårdnivån Närakut i Stockholm.
Vårt uppdrag är att erbjuda barn och vuxna akutsjukvård som inte har behov av akutsjukhusets resurser. Våra öppettider är 8-22, mottagningen har drop-in och vi arbetar tvärprofessionellt i team. Vår verksamhet vilar på en grund av akutsjukvård som innebär en stor variation av olika patientgrupper.
Vi erbjuder
En individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter samt mentorskap.
En personlig utvecklingsplan i en lärande organisation med teamarbete.
En plats i vårt team med härliga kollegor.
Hos oss kommer du få en bred kompetens med varierande arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete.
Individuell kompetensutvecklingsplan tas fram tillsammans med dig för att erbjuda dig en kontinuerlig fortbildning.
Självklart får du också ta del av de generella förmånerna som SLSOs närakuter erbjuder.
Arbetsuppgifter: Prioritera, bedöma samt omhänderta patienter med akuta symtom.
Kvalifikationer: Vi söker legitimerade sjuksköterskor gärna med specialistutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av akutsjukvård.
Svenska C är ett krav.
Personliga egenskaper: Som person är du driven, flexibel, prestigelös och gillar att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidare eller timanställning.
Övrig information: Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
