Nanostone söker operatörer till södra Skåne
2026-01-05
Operatör till Nanostone
Vill du vara en del av ett växande företag där din insats gör skillnad?
Nanostone söker nu engagerade operatörer som vill bli en del av vårt sammansvetsade team och hjälpa kunder att underhålla sina hem på ett hållbart sätt. Vi erbjuder dig en utvecklande och varierad roll, där du arbetar nära våra kunder och levererar lösningar som verkligen gör skillnad.
Du kommer att utgå från ditt hem, med placering i eller i närheten av följande städer: Eslöv, Lund, Svedala, Sjöbo, Malmö, Vellinge, Skanör, Trelleborg och Ystad.
Din roll:
Som operatör hos oss på Nanostone kommer du att vara företagets ansikte utåt. Du besöker kunder på plats och ansvarar för att utföra specialrengöring av utomhusytor, inklusive stenplattor, träterrasser, tak och fasader.
Dina arbetsuppgifter inkluderar även:
Rengöring med högtryck
Impregnering av ytor och förebyggande algbehandling
Rensning av hängrännor och gräsbehandlingar
Merförsäljning och proaktivt försäljningsarbete under kundbesök
Underhåll av din servicebil
Säkerställa kundnöjdhet
Vad vi erbjuder:
På Nanostone får du möjlighet att arbeta i ett företag som växer och där vi värnar om våra anställdas utveckling. Vi erbjuder en visstidsanställning med möjlighet till förlängning och en chans till tillsvidareanställning. Du får timlön med bonus samt provisionsmöjligheter, med start enligt överenskommelse i början av 2026. När din anställning startar kommer du få en onboarding där du får den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas.
Vi söker dig som:
Gillar att jobba med kroppen och uppskattar att arbeta utomhus
Är lösningsorienterad, initiativrik och kan hantera oväntade utmaningar
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Trivs med kundkontakt och har ett serviceinriktat sätt
Innehar B-körkort för manuell bil
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Praktisk information:
Du utgår från ditt hem och använder en servicebil för att besöka våra kunder
Anställningsformen är heltid eller deltid, beroende på dina önskemål och tillgänglighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6773352-1772271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nanostone AB
(org.nr 559350-2064), https://karriar.nanostone.se
Lastvägen 16 (visa karta
)
231 62 TRELLEBORG Jobbnummer
9668785