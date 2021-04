Nanny till härlig & glad familj på Norrmalm - Carotte Staff AB - Barnskötarjobb i Stockholm

Carotte Staff AB / Barnskötarjobb / Stockholm2021-04-11Om uppdragetVi söker en Nanny på ca 25 procent till en glad och härlig tvåbarnsfamilj på Norrmalm i Stockholm. Barnen är en kille på 3 och ett halvt år och en tjej på 2 år. Familjen önskar hjälp två vardagar per vecka mellan tiderna 15.00 - 19.00 samt varannan lördag. På helgen kan längden på passen variera men oftast börjar man på eftermiddagen och stannar över natten till nästa förmiddag.Norr om Stockholm har familjen även ett landställe där de önskar hjälp under vissa perioder. Det finns bra bussförbindelser som tar 1,5 timme från innerstan eller 1 timme med bil.Du kommer arbeta med underbara barn som gillar lek och att hitta på nya saker. Familjen söker en långvarig person som kan vara en del av barnens liv. Det finns inga husdjur i hemmet.2021-04-11På vardagar består dina uppgifter främst i att hämta barnen från förskolan, ordna med mellanmål samt leka och hitta på roliga saker tills det är dags för en middag du ordnar. Självklart hjälper du till att städa efter barnen och kan plocka ur diskmaskinen. Inga övriga hushållssysslor ingår i arbetet. På helgen tar du barnen till lekplatsen eller hittar på annat roligt. Även här är middag samt nattning på ditt ansvar. Sover du över hjälper du även till med frukost och lek på förmiddagen. På landet finns massa roliga aktiviteter du kan göra med barnen.Vi söker dig somHar tidigare erfarenhet av att jobba med barnEn glad och påhittig person som tar egna initiativÄr ansvarstagande och pålitligTillgänglig för jobb på dag- & kvällstid samt helgerTalar svenska obehindrat19 år eller äldreMeriterande med första hjälpen kurs för barn samt körkort och egen bilUtdrag ur belastningsregistret krävsHar en annan huvudsysselsättningCarotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen.ÖVRIG INFORMATIONPeriod: Startdatum omgåendeOmfattning: ca. 25 procent fördelad på 2 vardagar i veckan samt varannan lördag - fler tillfällen kan tillkommaOrt: Norrmalm, StockholmDenna rekrytering sker i samarbete med Carotte Staff. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult. Ansökningarna hanteras löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar vi mailVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-28Carotte Staff AB5683627