Nanny till 3 barn (2 mån, 3 & 5 år) 3-4em/v 15/16-19, Östermalm
Nanndis AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-01-17
Ref. 4285Ö
Nordic Light Nannies söker en engagerad och pålitlig nanny som kan bli en naturlig extra vuxen i familjens hem och ett viktigt stöd i vardagen med familjens tre barn. Familjen väntar sitt tredje barn, i slutet av februari 2026. De har sedan tidigare två pojkar som fyller fem år i januari 2026 respektive tre år i februari 2026. Det är en aktiv och livlig familj där barnen är sportiga, rörliga och fulla av energi, vilket gör att nannyn behöver vara lika aktiv, närvarande och tycka om ett högt tempo.
Familjen söker en nanny som är ansvarstagande, självgående och trygg i sin roll. Det är viktigt att nannyn pratar svenska, men det är mycket meriterande om hon även talar engelska, då föräldrarna gärna vill att barnen får med sig engelskan tidigt och på ett naturligt sätt i vardagen.
Familjen bor på Östermalm, och arbetet är tänkt att påbörjas i slutet på mars 2026. Föräldrarna hämtar i första hand barnen på förskolan själva, varefter nannyn kommer hem och tar vid. I vissa fall kan hämtning förekomma, men huvudönskemålet är att föräldrarna står för hämtningen.
Efter förskolan handlar arbetet om att vara närvarande med barnen genom lek, pyssel och rörelse. Det kan innebära att bada barnen, hitta på aktiviteter under lediga dagar, gå till parken eller göra andra utflykter som passar barnens ålder och energi. Nannyn förväntas sitta med vid måltiderna och vara delaktig i kvällsrutinerna, inklusive läggning. En särskilt viktig del i rollen är att kunna möta den äldsta pojkens stora intresse för bokstäver, siffror och lärande på ett pedagogiskt och lekfullt sätt.
Familjen lägger stor vikt vid närvaro och engagemang. En del av uppdraget är också att visa och aktivt lära barnen att plocka undan efter sig själva och ta ansvar för sina saker, som en naturlig del av vardagen.
Arbetstiderna är främst på vardagar, ungefär mellan klockan 15/16 till kl 19, 3 till 4 dagar i veckan. Utöver detta ingår arbete en helgdag var tredje vecka, mellan cirka klockan 10-15. Familjen önskar även flexibilitet för arbete under kvällar, helger, röda dagar och skollov, samt möjlighet att följa med familjen på resor. Resorna kan vara både inom Europa och längre, till exempel till Asien eller Nordamerika, och pågår vanligtvis i omkring 10-14 dagar.
Det finns möjlighet att rollen på sikt även omfattar dagtid med den yngsta, om mamman återgår till arbete, beroende på hur vardagen med bebis nummer tre utvecklas. Familjen har en allergivänlig hund, en malteser blandning, men nannyn förväntas inte ha något ansvar för hunden.
I tjänsten ingår ingen matlagning. Enklare mellanmål kan förekomma, men fokus ligger helt på barnen, deras utveckling, trygghet och en fungerande vardag. Tjänsten passar en person som vill arbeta nära en aktiv familj, trivs med varierande tider och resor, och som uppskattar att vara en tydlig, närvarande och positiv vuxen i barnens liv.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort!
