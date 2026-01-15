Nanny till 2 barn (2 mån & 2 år) 5em/v 15-18, Enskede
2026-01-15
Familjen söker en erfaren och trygg nanny som inte bara blir ett stöd i vardagen med barnen, utan också ett sällskap för mamman, som ofta är ensam hemma på dagarna. Det är viktigt att personkemin stämmer och att det finns ett ömsesidigt "klick", då relationen ska bygga på förtroende, närvaro och samarbete i det dagliga livet.
Familjen bor i Enskede, och förskolan ligger cirka 700 meter bort och promenaden dit tar runt 20 minuter. Arbetstiden omfattar ungefär 15-25 timmar per vecka, med huvudsaklig arbetstid måndag till fredag, oftast mellan klockan 15 och 18, men med möjlighet till något längre dagar beroende på förskolans schema. Arbetsuppgifterna inkluderar att hämta dottern på förskolan, antingen till fots, med buss eller med familjens bil vid behov, till exempel vid regn. Det förekommer även att promenaden kombineras med att ta med familjens hund, en allergivänlig malteser.
Familjen väntar sitt andra barn i februari 2026 och planerar att vara föräldralediga tillsammans under hela mars. Nannyn förväntas kunna påbörja sin anställning i början av april 2026 och då successivt hjälpa till med båda barnen. Huvudfokus i rollen är att stötta mamman i vardagen, särskilt då pappan arbetar mycket och sällan är hemma.
Utöver barnomsorgen önskar mamman hjälp med vardagliga hushållssysslor. Tanken är att nannyn gör samma saker som mamman själv gör i hemmet, i den mån det är möjligt. Det handlar främst om att plocka undan, hålla ordning och utföra lättare städning. Om behov finns kan familjen anlita städhjälp, men det är meriterande om nannyn är bekväm med dessa uppgifter. I rollen ingår även att laga middag till barnen och familjen, alternativt värma rester, samt att se till att barnen får bra och regelbundna måltider.
Familjen söker en kvinnlig nanny, gärna 25 år eller äldre, med flera års relevant erfarenhet. Språk som fungerar är svenska, finska eller engelska, men om engelska är huvudspråket behöver nannyn även kunna kommunicera på svenska.
Eftersom familjen saknar släkt i närheten och flyttade till Sverige för fyra år sedan, är flexibilitet mycket uppskattat. Det finns önskemål om att nannyn ibland kan hjälpa till under helger, följa med på kortare resor eller weekends samt att man har en fast, återkommande "date night" inbokad. Rollen passar en person som vill bli en viktig del av familjens liv och vardag, och som trivs i en nära, långsiktig och personlig arbetsrelation.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
