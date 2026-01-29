Nanny till 2 barn (1 år & 5 år) mån-ons-fre kl 15:30-18:30, Vasastan
Nanndis AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nanndis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Ref. 4286V
Vi söker en nanny till en familj som bor i Vasastan, med endast cirka 100 meter till barnens förskola, familjen söker nu en trygg och engagerad nanny till sina två söner, som är 4,5 år och 11 månader. Den yngsta sonen börjar sin inskolning på förskolan i slutet på mars. Familjen önskar att nannyn kan börja i april, men är flexibla om nannyn vill börja tidigare.
Tjänsten innebär arbete måndag, onsdag och fredag mellan kl. 15.30 och 18.30. Arbetsuppgifterna består främst av att hämta barnen på förskolan och därefter gå hem, till en park i närheten eller hitta på andra aktiviteter tillsammans med barnen. Efter hämtning blir det mellanmål, lek och lugn eftermiddagstid.
Äldsta sonen tycker mycket om kreativa aktiviteter som att pyssla, rita, måla, klippa och klistra. Båda barnen leker gärna självständigt med bilar och klossar, och lillebror vill ofta göra samma saker som sin storebror. Det är mycket viktigt med tydliga rutiner och att veta vad som ska ske för den äldsta sonen. När han får klara besked och en rak och tydlig vuxen fungerar han som bäst.
Vid vissa tillfällen kan det även bli aktuellt med en senare fredagskväll, då föräldrarna vill gå ut.
När mamman kommer hem på eftermiddagen, vanligtvis mellan kl. 17.00 och 17.30, önskar hon ibland hjälp med enklare matlagning, såsom att steka köttfärs, hacka grönsaker eller laga mat enligt hennes instruktioner. Pappan kommer hem något senare, oftast mellan kl. 18.00 och 18.30.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4286V". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se Arbetsplats
Nordic Light Nannies Jobbnummer
9711374