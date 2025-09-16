Nanny sökes till Saltsjö-Boo, 40h/mån
VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2025-09-16
En familj bosatt i Saltsjö-Boo, Nacka, söker en trygg, erfaren och engagerad nanny för deras två döttrar på 5 respektive 2 år. Uppdraget är på deltid, 2 gånger i veckan, cirka kl. 15/16-20:00, ca 40 timmar per månad.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Hämta barnen från förskolan
Vara med barnen på eftermiddagen och kvällen, leka och hitta på aktiviteter.
Förbereda och servera enklare måltider.
Ge omsorg och trygghet fram tills föräldrar kommer hem.
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull, varm och trygg i ditt sätt med barn.
Har tidigare erfarenhet av barnomsorg, gärna som nanny, barnvakt eller inom förskola.
Har körkort
Är flexibel och kan anpassa dig efter familjens rutiner och behov.Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan redan idag!
A family living in Saltsjö-Boo, Nacka, is looking for a reliable, experienced, and dedicated nanny for their two daughters, aged 5 and 2. The position is part-time, 2 times per week, approximately 3:00/4:00-8:00 PM, around 40 hours per month.
Responsibilities:
Pick up the children from preschool
Spend the afternoons and evenings with the children, playing and engaging in activities.
Prepare and serve simple meals.
Provide care and a safe environment until the parents return home.
We are looking for someone who is:
Responsible, warm, and confident in working with children.
Has previous childcare experience, preferably as a nanny, babysitter, or in a preschool setting.
Holds a valid driver's license.
Flexible and able to adapt to the family's routines and needs.
Start date:
As soon as possible or by agreement.
Apply today! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512359