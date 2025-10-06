Nanny sökes till familj i Göteborg
2025-10-06
En familj bosatt i Älvsborg i Göteborg söker en trygg, engagerad och lekfull nanny till två snälla pojkar på 2 och 4 år.
De behöver hjälp cirka 6 timmar per vecka, främst på kvällstid men även vissa dagar. Tider och dagar är inte bestämda utan varierar efter familjens behov och ditt schema.
Arbetsuppgifter:
Hämta och lämna barnen på förskolan
Förbereda mellanmål och måltider
Leka och göra utflykter
Skapa en trygg och rolig vardag för barnen när föräldrarna inte är hemma
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av barnpassning eller arbete med barn i liknande åldrar
Är ansvarstagande, omtänksam och pålitlig
Bor i eller i närheten av Älvsborg
Talar flytande svenska då barnen inte pratar engelska
Låter detta som rätt jobb för dig? Ansök idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
