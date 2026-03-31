Nanny på heltid 07.00-15.00 måndag-fredag, Djursholm
Ref. 4287D
En familj med tre barn som ska flytta till Sverige söker en trygg, engagerad och initiativtagande nanny.
Tjänsten startar den 1 juni och familjen söker en långsiktig nanny som kan stanna i flera år.
Om familjen och barnen
Familjen har tre barn som vid tjänstens start kommer vara:
En bäbis på 6 månader
Ett barn på cirka 1,5 år (lugnt, nyfiket, tycker om att läsa, bada och vara i lekparker). Ska eventuellt börja förskola i augusti.
Ett barn på 5,5 år ( aktiv, älskar att vara ute, leka i park, leta insekter, leka med familjens hund och bilar). Det äldsta barnet börjar skola i augusti.
Under sommaren (juni-augusti) är det sommarlov och rutinerna är mer flexibla och alla barnen kommer att vara hemma.
Mamman är hemmafru och arbetar nära tillsammans med nannyn i vardagen. Hon planerar ofta dagarna men önskar även att nannyn kommer med egna initiativ, förslag på aktiviteter och gärna tar med barnen på utflykter. Ibland kan mamman behöva lämna hemmet, och då ansvarar nannyn för alla barnen (oftast endast de två yngsta) men oftast har nannyn bara ansvar för ett barn.
Familjen har tidigare haft nannies och barnen är vana med det.
Omsorg om ett eller flera barn beroende på dag och behov
Delta aktivt i barnens lek och utveckling
Ta med barnen på aktiviteter och till lekparker (allt finns på gångavstånd)
Enklare matlagning till barnen (lunch)
Plocka undan efter lek och måltider
Eventuellt hämta/lämna på förskola/skola (mamman ansvarar främst för detta)
Familjen kommer att ha en städerska som sköter det mesta hushållsarbetet i hemmet, nannyns fokus kommer vara barnen.
Arbetstider
Grundschema: måndag-fredag ca 07.00-15.00 (Kan möjligtvis skjutas till 07.30-15.30 men mamman vill helst ha start 07.00)
Enstaka kvällspass, fredag eller lördag
Resor med familjen då och då, främst under lov. Det är inte ett krav men en fördel om man kan.
Språk
Engelska är ett krav då barnen idag främst pratar engelska.
Svenska är ett stort plus men inget krav (mamman pratar svenska med barnen).Kvalifikationer
Självständig och prestigelös
Trygg med små barn och spädbarn
Gärna van vid att arbeta i familj där förälder är hemma
Social, initiativrik och barnkär
Ska älska att leka!Övrig information
Familjen har en hund som anländer i augusti (en 8-årig beagle). Ett stort plus om nannyn kan ta med hunden på promenad tillsammans med barnvagn.
Möjlighet finns att följa med familjen på resor utomlands. Detta är ett plus men inget krav. Främst under skollov.
Familjen reser uppskattningsvis 3-4 gånger per år
Det är viktigt med en långsiktig nanny för kontinuitet och trygghet
Pappan arbetar oftast från annan ort.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4287D". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se
