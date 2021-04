Nanny Barnvakt Extrajobb Åkersberga 2-4 eftermiddagar - Kollekti - 2007 NannyNu AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker

Prenumerera på nya jobb hos 2007 NannyNu AB

2007 NannyNu AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker2021-04-13Om Nannynu! / About Nannynu!Nannynu! helps families find their dream babysitter! We are now looking for reliable, experienced and playful nannies / babysitters. Our babysitters are well taken care of. We have very close contact with our babysitters and value them very highly. Our babysitters decide how much they want to work and the family will be living in an area close to the babysitter's home or school/work.Om uppdraget / About the assignmentEngelsktalande familj i Åkersberga med ett barn (1,5 år) önskar hjälp med barnpassning 2-4 eftermiddagar per vecka. Helst från kl 14 men från kl 15 funkar också och i 2,5h framåt. Familjen önskar hjälp på måndag, tisdag, onsdag och fredag.English-speaking family in Åkersberga with a child (1.5 years) wants help with childcare 2-4 afternoons per week. Preferably from 2 pm but from 3 pm also works and for 2.5 hours onwards. The family wants help on Monday, Tuesday, Wednesday and FridayDin profil / Your profileWe are looking for babysitters that:Are students or have a part time jobHave experience in babysitting and love children!Are reliable and playfulAre looking for a long term (minimum of 6 months) assignment with a familyAim to be the best of babysitters!A long-term relationship between the family and the nanny is very important for us so we want you to have a travelling time to the family around 30 minutes.If you want more information please read and apply at https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/ Vi erbjuder / What we offerA fun and meaningful extra jobNanny CertificationCPR-trainingInsurance when you're working and traveling to and from workA contact personYour salary depends on your profile and wage claim. If you have graduated high school you are entiteled to file your own wage claim. If you are still in high school/gymnasium the set salary is 102-113SEK/hour (incl holiday pay)Unsocial hours payPossibility to a contract with guaranteed hoursPossibility to continue woking within the concernVaraktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Tillsvidare2021-04-13Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-272007 Nannynu AB5687130