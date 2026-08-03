Nämndsekreterare till vård- och omsorgskontoret
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Vill du ha en central roll i hjärtat av den demokratiska processen? Vi söker nu en nämndsekreterare till en varierad och betydelsefull roll där administration, service och samordning möts.
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret huvuduppdrag är att tillgodose en god vård och omsorg till invånarna i Norrköpings kommun. Inom ramarna för kontorets verksamhet inbegrips särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning samt kommunens kostverksamhet. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
Som nämndsekreterare tillhör du enheten HR och ledningsstöd. Här blir du en del av ett kompetent och engagerat team bestående av två nämndsekreterare, registrator, arkivarie, arkivassistent och strateg. Tillsammans arbetar vi nära kontorsledning och förtroendevalda för att säkerställa effektiva, rättssäkra och välfungerande processer.
Vi erbjuder en roll med stor variation och många kontaktytor. Rollen blir särskilt intressant under det kommande valåret då du får vara med och skapa goda förutsättningar för den demokratiska processen, bland annat genom att stödja arbetet med utbildning för förtroendevalda.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du en central och samordnande funktion och är en viktig del av vård- och omsorgsnämndens arbete och kontorets verksamhet. Din roll är avgörande för att säkerställa att nämndadministrationen bedrivs rättssäkert, strukturerat och effektivt.
Arbetet innebär att bereda ärenden till nämnd och presidium, kvalitetssäkra beslutsunderlag samt säkerställa att ärenden hanteras korrekt genom hela processen. Du planerar och administrerar nämndsammanträden, ansvarar för möteslogistik, dokumentation och protokollskrivning samt ser till att beslut expedieras och följs upp på ett korrekt sätt.
Du kan också komma att stötta registraturen vid behov och bidra till att säkerställa en rättssäker och effektiv ärende- och dokumenthantering.
I rollen ger du stöd och service till förtroendevalda, chefer och medarbetare i frågor som rör nämndprocessen. Du arbetar även med individärenden, kommunala pensionärsrådet (KPR) och kontorssamverkan. Under valåret kommer du dessutom att ha en viktig roll i arbetet med introduktion och utbildning av förtroendevalda.
Rollen präglas av ett brett kontaktnät och många parallella och komplexa processer. Du blir en naturlig samordnare som ser till att både detaljer och helhet fungerar och att rätt saker sker vid rätt tidpunkt.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, nämndadministration eller offentlig förvaltning.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och känner dig trygg i att arbeta i digitala system och administrativa processer. Du har god kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
Som person är du pålitlig, ansvarstagande och självgående. Du tar egna initiativ, håller överenskommelser och vet när samarbete är den bästa vägen framåt.
Du arbetar strukturerat och har lätt för att planera och prioritera även när flera processer pågår samtidigt. Med ett kvalitetsmedvetet arbetssätt levererar du noggrant, rättssäkert och med hög precision.
Rollen innebär många kontaktytor och därför är du en person som bygger goda relationer genom ett lyhört, professionellt och serviceinriktat bemötande. Du samarbetar väl och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
För att lyckas i rollen har du förståelse för den politiskt styrda organisationens uppdrag och beslutsvägar. Du ser helheten, förstår verksamhetens sammanhang och anpassar ditt arbete utifrån organisationens mål och förutsättningar.
Hos oss får du en viktig roll där du bidrar till att de demokratiska processerna fungerar effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 30 augusti
Kontakt: Enhetschef Sofi Tornmalm, mailto:sofi.tornmalm@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Språktest: Som en del av rekryteringsprocessen av vård- och omsorgspersonal genomför vi språktest i svenska. Syftet är att säkerställa god och trygg kommunikation samt hög kvalitet i vård och omsorg. Testet kan även ligga till grund för individuellt anpassade språkutvecklande insatser vid behov.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
601 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10018380