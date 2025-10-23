Nämndsekreterare till Upplands Väsby kommun
2025-10-23
Är du en engagerad och driven person som ser värdet i stabila rutiner och beredningar? Är du intresserad av lokala politiska processer och att vara samordnaren mellan tjänsteorganisation och politik? Sök då jobbet som nämndsekreterare i Upplands Väsby kommun!
Vi erbjuder dig
Som nämndsekreterare arbetar du i skärningspunkten mellan politiken och tjänsteorganisationen vilket ger en mycket intressant inblick och förståelse för offentlig förvaltning och kommunala beslutsprocesser.
Nämndsekreteraren är den samordnande länken mellan tjänsteorganisationen och de politiska organen i en kommun och säkerställer att ärendeberedningen till nämnd sker rättssäkert, effektivt och korrekt. I din roll kommer du arbeta med flera olika sakområden vilket ger goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande arbetsliv.Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
På enheten för nämndadministration arbetar fem nämndsekreterare gemensamt placerade på kommunledningskontorets avdelning för medborgarservice och kansli. Enheten samordnar nämndprocessen och sammanträdeslogistik för samtliga nämnder, utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enheten ansvarar för rutiner och arbetssätt inom detta område för att optimera de kommunövergripande beredningsprocesserna och för att skapa ett effektivt politiskt beslutsfattande. På enheten bedrivs mycket av arbetet genom samarbete för att säkerställa ett enhetligt och likvärdigt arbetssätt gentemot alla politiska organ.Om tjänsten
Som nämndsekreterare ansvarar du för ärendehanteringen inom något eller några av kommunens beslutande organ. I din roll ska du samordna och kvalitetssäkra beredningsprocessen, stötta handläggare, chefer och politiker i ärendeprocessen utifrån lagstiftning, reglementen, delegationsförteckningar och fastlagda rutiner. Du ska underlätta och finnas till hands under hela beredningsprocessen. Du ansvarar för kallelser och protokoll samt stöttar ordförande med mötesformalia i genomförandet av sammanträdena.
Vårt samlade arbetssätt utgör en gemensam plattform för att arbeta med utvecklingsfrågor inom enhetens huvuduppdrag och vi täcker upp för varandra vid frånvaro och arbetstoppar.
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2025-06-01 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tjänsten kan komma att bli placerad i säkerhetsklass.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Samhällsvetenskaplig akademisk examen, i exempelvis statsvetenskap, eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet som nämndsekreterare eller annan erfarenhet från offentlig förvaltning
Som person är du kommunikativ, strukturerad och självgående. Vidare är du relationsskapande och samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du skapar förtroende och engagemang i samarbetet med övriga medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Vi ser dessutom att du behöver vara lösningsorienterad för att passa i rollen. Att leverera hög service ser du som en självklarhet. Du ska även uppskatta ett högt arbetstempo och varierat arbetsinnehåll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Sebastian Rapp 0859097381 Jobbnummer
9572075