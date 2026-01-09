Nämndsekreterare till Socialnämnden
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
I rollen som nämndsekreterare fungerar du som ett stöd till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen. Du arbetar med koordinering och praktisk planering av nämndsammanträden. Du arbetar även med kvalitetssäkring av beslutsunderlag, protokollföring och efterarbete.
Du arbetar för att säkerställa en effektiv och rättssäker ärendehantering (Registrera och administrera ärenden i kommunens ärendehanteringssystem), deltar i kommunens nämndsekreterarnätverk och bidrar till utveckling av rutiner.
I rollen ingår du även i socialförvaltningens ledningsgrupp och bidrar med administrativ kompetens.
Förutom att arbeta med kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner har du även kontakt med allmänheten i olika sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har universitet-/högskoleexamen inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan relevant utbildning
* Är självständig, strukturerad, initiativtagande och har ett helhetsperspektiv
* Är relationsskapande och ser möjligheter att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner
* Trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra
* Har mycket god förmåga i svenska, både i tal och skrift, samt god IT-vana.
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem är meriterande
* Har god kännedom om kommunal- och förvaltningslag samt offentlighets- och
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller som nämndsekreterare är meriterande
ÖVRIGT
* Vi erbjuder:
Ett stimulerande arbete med stor variation och möjlighet att påverka
En arbetsplats med engagerade kollegor och ett öppet klimat
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Sök tjänsten som nämndssekreterare hos oss! Här gör du skillnad varje dag!
